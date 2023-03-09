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    首頁　>　彰化縣

    彰警化身網紅 拍防詐片宣導

    員林警分局長葉文啟（右一），到人潮多的福寧宮發送防詐騙傳單，宣導防範詐騙觀念。（圖由警方提供）

    員林警分局長葉文啟（右一），到人潮多的福寧宮發送防詐騙傳單，宣導防範詐騙觀念。（圖由警方提供）

    2023/03/09 05:30

    〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕近年詐欺犯罪手法多變，對人民造成龐大的財產損失，彰化縣警局對此加強防範，不只帶隊到地方廟宇宣導，還有員警化身網紅，拍攝防詐宣導短片上架臉書、Youtube，教導民眾如何辨識、逐一拆解詐騙等招數，總計去年成功攔阻詐騙一○四四件、金額高達五億六六二四萬元。

    去年警方阻詐金額高達5.6億

    員林警分局偵查隊小隊長顏明樂將獲報案件整理歸納，並以幽默方式拍攝兩支防詐宣導短片，其中針對年輕族群被騙率最高的「假投資及假求職」詐騙，以及年長者最容易上當的「猜猜我是誰、假冒公務員」詐騙方式逐一分析，上傳員林警分局臉書專業宣導，瀏覽近萬人次。

    此外，員林分局長葉文啟還親自帶隊，到人潮眾多的員林火車站、福寧宮發送防詐騙傳單，宣導防範詐騙觀念，和美分局長廖志明則率隊到仁美黃昏市場，以淺顯易懂圖卡、布條彙整常見詐騙手法，教導民眾提昇「防詐」意識。

    縣長王惠美有感於民眾遭受詐騙，動輒造成高額財損，甚至傾家蕩產，與縣警局研商詐騙手法防制對策，並錄製防詐宣導語音，獻「聲」向民眾強調，真正的法官、檢察官、警察，不會派員向民眾收取存摺、存款、提款卡或印章，更不會監管百姓的財產，這些手法都是詐騙，民眾如有疑惑，應立刻打一六五專線查證。

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