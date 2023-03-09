彰縣蛋中雞場染禽流感 撲殺逾八千隻

產蛋大縣彰化縣昨又爆出一場「蛋中雞」場染疫，8000多隻雞全部進行安樂死。（圖由動防所提供）

2023/03/09 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內缺蛋話題還在延燒，蛋價批發價每台斤五十五元刷新高，多事之秋之際，產蛋大縣的彰化縣，昨又爆疫情，大城鄉一場「蛋中雞」雞場確診感染禽流感，撲殺八○一一隻「蛋中雞」，累計今年全縣六場禽流感染疫，已撲殺家禽總量已廿二萬九七二八隻。

蛋荒雪上加霜 全縣六場爆染疫

何謂「蛋中雞」？彰化縣動物防疫所說，就是蛋雞生產過程的中間階段，從孵化後的一日齡到八○日齡之間，之後轉賣給蛋雞場，也就是所謂的「蛋中雞」，分段飼養的專業分工經營模式。

動防所表示，大城鄉一場「蛋中雞」場三月四日主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，七日經該所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於八日完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作。

動防所提醒業者 留意禽隻保溫

動防所指出，最近早晚溫差大，容易造成禽隻高度緊迫，也會因免疫力下降而罹病，家禽業者場和產銷業者，務必提高警覺，加強留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施。

今年元月三日首場二林土雞場染疫後，陸續傳出蛋雞、鵪鶉、蛋中雞感染確診，每場撲殺數量從近萬隻到十餘萬隻都有，總計接近二十三萬隻家禽接受安樂死處置。

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