八卦山燒13小時撲滅 朝縱火偵辦

彰化市八卦山區狂燒十三個小時，現場一片焦土，警方加強巡邏。 （記者湯世名攝）

2023/03/07 05:30

燃燒面積達3公頃 公墓區燒成焦土 鎖定1男子進行調查

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市岸頭巷八卦山區發生火燒山，由於近來乾旱無雨，大火狂燒猛烈，經過十三個小時後才被撲滅，燃燒面積達三公頃，不但燒燬山林、危及附近民房，並造成空氣污染。彰化警分局昨天表示，根據現場相關跡證，研判是人為縱火，初步鎖定一名男子涉嫌，將由消防局提供火調報告，並調閱相關路口監視器做為證據以釐清。

調閱相關路口監視器 搜查證據

岸頭巷山區在本月三日下午三點發生火警，由於現場大部份為墳墓區或山林，不但道路狹小且雜草叢生，火勢一發不可收拾，數十位消防人員漏夜灌救，直到隔天（四日）清晨四點才撲滅，前後整整耗費十三個小時，事後，消防局出動空拍機，發現公墓區燒成一片焦土，景象相當駭人。

消防局在火災發生後進行火場勘查，粗估岸頭巷山區燃燒面積達三公頃，是否人為縱火還要調查，彰化警分局連日來已加派警力巡邏，大埔派出所長黃堃盛指出，三年前岸頭巷也發生過一起火燒山意外，警方查獲一名男子，其辯稱是不小心掉菸蒂引發火災，警方將該男子移送法辦，被依公共危險罪判刑三月確定，入獄服刑；三日下午當地又發生火燒山，警方研判是一起人為縱火案，已調閱路口監視器過濾，並鎖定該名男子調查。

彰化市公所 公墓周邊裝設監視器

彰化市長林世賢指出，縱火燒山不但破壞環境，更可能波及民宅，造成人員、財產損傷，絕對要嚴懲，這起火燒山事件絕對是人為縱火，市公所已採購路口監視器，將盡快部署在重點公墓周邊道路。他也呼籲，民眾掃墓時要注意火苗，離開時一定要徹底把火苗撲滅，市公所將行文警方，由社區巡守隊會同警方加強巡邏。

花壇公墓火警 規劃遷葬打造綠地

無獨有偶，花壇鄉第十公墓四日也發生大火，鄉長顧勝敏表示，花壇鄉第十公墓每年清明節前後都有民眾因掃墓不慎而引起山林火災，目前公所規劃全面遷葬，並在當地打造綠地、公園及運動場所，以有效改善第十公墓引發的問題。

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