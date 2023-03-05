廢葡萄藤條鋪濁水溪 抑制揚塵

破碎後的葡萄枝條覆蓋濁水溪出海口河川地，防止塵土飛揚，也可解決農民去化葡萄藤的問題。（彰化縣環保局提供）

2023/03/05 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部地區因久未下大雨，導致濁水溪溪水幾乎斷流，河床乾枯裸露地將近二百公頃，造成揚塵機率大增。第四河川局將在河床裸露地覆蓋破碎葡萄廢棄枝條，面積約三．五公頃，希望可改善裸地揚塵問題，也可為農民解決葡萄藤等「農業廢棄物」。

6千噸廢枝條去化有解

濁水溪揚塵容易對彰化、雲林地區產生空污，對此四河局以水覆蓋、綠覆蓋或是以稻草蓆及防塵網覆蓋抑制，不過去年雨季短，今年冬天又乾燥無雨，使得濁水溪河床裸露地暴增至兩百公頃。彰化縣議員陳玉姬提議，可用廢棄葡萄藤枝條覆蓋，近日會同四河局、彰化縣環保局人員前往高鐵橋下裸露地會勘。

陳玉姬表示，彰化縣每年產生約六千噸葡萄廢棄枝條，去化成了大問題，在得知彰化縣府跟四河局有抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫，趕緊找相關單位協調與會勘。

四河局管理課長施楊東表示，為加強揚塵改善量能及資源優化再利用，四河局於彰化地區試用破碎後的葡萄藤條，分別鋪設於濁水溪北岸大城鄉以及竹塘鄉高鐵橋下游河道高灘地等處，迄今已累計改善部份裸露地揚塵問題，今年繼續辦理，並針對高鐵橋下游側裸露地覆蓋，面積約三．五公頃，不但能有效改善揚塵，更能為農民解決「農業廢棄物」。

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