彰市恐怖T霸搖搖欲墜 拆除

鏽蝕的T霸看板支架已拆除放在地面，路過人車鬆了一口氣。 （吳韋達提供）

2023/03/04 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市省道台一線大度橋附近，有一座逾十公尺高的廢棄T霸，上方廣告看板支架鬆脫，搖搖欲墜，尤其鐵條相互碰撞發出尖銳聲響，有如「魔音傳腦」，讓路過人車心驚膽跳，憂心一旦倒塌壓到人非死即傷。所幸這座T霸看板支架已於日前拆除，市民昨天經過時大讚「天空美麗多了」，以後也不用擔心可能被砸到。

連日來東北季風強勁，這座位於彰化市大度橋附近的大型廢棄T霸看板支架，被強風吹得搖搖晃晃，隨時有掉落的危險，讓路過的機車騎士直呼：「超恐怖！」有騎士指出，每次騎機車經過該處都要放慢車速，且警覺性的抬頭往上看，擔心上方看板支架隨時會掉下來砸到他們。所幸最近拆除後，不僅天空變美了，也不用再害怕被砸。不過遺留的柱狀體也有鏽蝕狀況，且不美觀，應該強化或拆除。

前縣議員吳韋達指出，他於二月底接獲民眾反映前往勘查，發現這座T霸看板支架搖搖欲墜，相當危險，立即向縣府轉達，經縣府建設處通知所有權人自行拆除，所有權人已於日前拆除，昨天再度前往查看，現場僅遺留T霸柱，至於T霸柱與基座是否也有潛在危險，他還要進一步了解。

縣府建設處表示，本案T霸柱體於二○一九年領有雜項建造，其上方的看板支架，經民眾反映後，隨即通知所有權人拆除，建設處已於三月一日派員前往確認，T霸柱上的支架已全數拆除，後續針對大型廣告物將加強巡查，以確保公共安全。

鏽蝕的T霸看板支架。（資料照，吳韋達提供）

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