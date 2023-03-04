彰化偏區電纜線竊案 2個月16件

福興鄉頂粘街附近台電電纜線遭竊。（台電彰化營業處提供）

2023/03/04 05:30

鹿港、福興、伸港23戶跳電或停電 查獲1嫌犯

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港、福興、伸港等鄉鎮今年起接連傳出民生用電纜線遭竊，二個月來共傳出十六件電纜線竊案，長度達五五九一公尺，影響居民生活，苦不堪言，和美警分局昨晚查獲一名嫌犯到案，懷疑仍有共犯在逃，正擴大偵辦中。

台電加強線路設備夜間巡查

有民眾向本報投訴，福興鄉頂粘村頂粘街一帶，近二個月來多次因電線被偷剪造成跳電、停電，並導致用電戶不少大型電器損壞，雖報警處理，仍無所獲。對此，和美警分局昨天表示，本案涉及民生用電，已報請檢察官指揮偵辦，經過濾可疑嫌犯，昨天查獲一名嫌犯到案。

台電彰化區營業處副處長曾陳發指出，一月份全縣電纜線失竊共二件，總失竊長度為三一八公尺，市值約三萬元，受影響用戶二戶，失竊地點為鹿港及田尾偏僻及人煙稀少地區；二月份電纜線失竊案十四件，總失竊長度為五二七三公尺，市值約二十萬元，受影響用戶二十一戶，失竊地點主要集中在鹿港、和美、伸港與福興一帶偏僻及人煙稀少地區。總計二個月共發生十六件竊案，被竊的電纜線長度達五五九一公尺，受影響二十三戶，均已向警方報案。

資源回收場宣導 杜絕收贓

曾陳發表示，為防制電纜線設備被竊，已加強易失竊地區配電線路設備巡查，各巡修部門對易失竊地區加強夜間巡視；現場人員執行勤務時，若遇有可疑者開啟人孔蓋、手孔蓋抽取纜線，必須向台電確認是否為承攬工程，以防竊賊假冒工程人員。

他強調，台電將積極與檢警配合，並協助加強巡邏勤務及電纜線案件查察，並派員會同警方及環保局人員，向資源回收場宣導、告誡及取締，以杜絕資源回收場收贓。

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