旅宿輔導績效考核 彰化「吃丙」墊底

2023/03/03 05:30

未落實督促業者填營運報表 城觀處成立專案小組輔導改善

〔記者陳心瑜、張聰秋／綜合報導〕交通部觀光局考核去年度全國二．五萬家旅宿業者，彰化縣慘墊底，成為全台唯一「丙等」的地方政府。觀光局指出，彰化縣未落實督促業者填報營運報表，對民宿的查處也較其他縣市低。

對此，彰化縣政府城觀處表示，已成立專案小組研擬改善，會輔導業者熟悉填報系統操作，並培訓專職人員對全縣旅宿業進行督查輔導，以爭取下次評鑑的佳績。

除了彰化縣丙等，包括新竹縣、台中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣和南投縣拿乙等，甲等有七縣市，台北市、嘉義市、台南市、新北市、桃園市和連江縣等獲得特優。

前年8月至去年7月 三面向檢視

觀光局說，此績效結果是以前年（二〇二一年）八月至去年七月為考核區間，邀請專家學者組成績效考核小組，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」。

觀光局表示，特優的六縣市政府因應轄區特性，採創新或重點管理模式，像是台北市政府利用居家檢疫資料查獲日租套房；嘉義市政府配合環保局推動環保旅館或旅店；台南市政府推動合法客房標章制等。觀光局強調，將要求考核績效未達標的縣市提出改善措施，並藉由經費補助、法規研習等，協助克服管理困境。

多數業者年紀長 不擅長電腦操作

針對考核為丙等一事，彰化縣府城觀處指出，因考核期間彰化縣發生喬友大樓防疫旅館火災案，業務承辦人員調動更迭，又縣內多數旅宿經營者年紀較長，因城鄉數位落差不擅長電腦操作，常未能按月即時上網填

報營運報表及保險資料，影響考核成績。

積極輔導非法旅宿 完成合法登記

為精進旅宿業務，城觀處表示，目前已成立專案小組，輔導業者熟悉填報系統操作、強化聯合稽查機制、辦理教育訓練，邀請業界講師進行經驗分享，也輔導非法旅宿完成合法登記，希望從管理、輔導及行銷多管齊下，並經由專職人員培訓，從去年中秋節假期起，對全縣整體旅宿業不定期督查輔導，以爭取下次評鑑的佳績。

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