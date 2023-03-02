田中第一市場重建 不做長照用途

2023/03/02 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮第一零售市場閒置超過廿年，原本公所計畫爭取衛服部補助，重建結合市場與長照二合一社福大樓，但引起爭議，鎮長蕭淑芬上任後將著手重新規劃。蕭淑芬表示，第一零售市場未來規劃一定以市場用地為主，才能帶動地方發展，不過長照大樓也會全力爭取興建，地點已審慎評估中。

田中鎮第一零售市場一九八一年啟用，佔地坪約六○○坪，後來大樓歷經火災、九二一地震，導致市場攤販全數撤出， 二○一九年被審計部評為危樓並要求拆除，前鎮長洪麗娜希望依促參法規定辦理BOT案，結合中央補助達總預算五億元以上來整建「綜合式長照機構暨市場大樓」，但地方認為市區吵雜不適合老人安養，引起爭議。

蕭淑芬指出，第一零售市場旁就是地方信仰中心乾德宮，平常會有廟會等活動，易干擾到需要安寧的長者，且救護車出入頻繁，並不適合做為長照或日照中心，不過市場空間一定要活化，她已著手規劃，改建以市場用途為主，並會增加停車空間。

爭取建長照社福大樓 另覓用地

蕭淑芬也說，目前田中鎮還沒有長照社福大樓，未來一定會向中央及縣府爭取經費設置，但需先和縣府等單位討論用地問題，目前審慎評估中。

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