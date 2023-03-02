彰化萬人健檢 增免費LDCT肺癌篩檢

今年增加低劑量電腦肺部斷層掃瞄。（記者張聰秋攝）

2023/03/02 05:30

檢查不用錢送生鮮超市禮券 五癌再加BC肝篩檢 最高領600元

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣癌症標準化死亡率最高為肺癌，為鼓勵民眾做低劑量肺部電腦斷層掃描 （又稱「LDCT」），衛生局今年編列三○○○萬元預算，讓邁入第十九年的萬人健檢活動新增肺癌篩檢，檢查不用錢還送生鮮超市禮券，自費肺癌檢查五○○○元一毛錢都不用花。

衛生局今年編列三千萬元預算

二○○五年彰化縣率全國風氣之先啟動萬人健檢活動，免費替民眾癌症篩檢，現在仍是全台獨有的福利，前年完成廿一萬人次篩檢，去年增加做篩檢送健康禮券，完成廿三萬人次，今年目標希望衝到三十萬人次，活動經費六○○萬元來自台電促進電力發展營運協助金、二四○○萬元由衛生局編列。

活動至九月底 縣民到現場受檢

縣長王惠美、彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長吳祥富等醫界代表，昨天共同捎來好消息，活動到今年九月三十日，縣民逕自與衛生局合作的醫療院所、衛生所和設站篩檢現場接受檢查。

合作醫療院所、衛所和設站篩檢

衛生局長葉彥伯說，二○二一年彰化肺癌標準化死亡率每十萬人占二六．三三％，比肝癌每十萬人二○．五七％高出近六％，中央去年下半年推動LDCT篩檢計畫，彰化縣有一○九二人完成，結果疑似異常七十六人，確診肺癌七人，顯然篩檢很重要。

葉彥伯指出，今年為鼓勵有重度吸菸史（每天一包抽三十年或每天二包抽十五年）的老菸槍和有肺癌家族史儘早接受篩檢，萬人健檢項目由四癌（子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌）新增肺癌後變成五癌再加BC肝篩檢，每完成一項篩檢送一○○元的健康禮券，最高可領六○○元。

疫情期癌症篩檢率下滑，衛生局盼由加推肺癌篩檢送禮券，提高篩檢率，恢復武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情前的水準。

彰化縣衛生局昨在縣府中庭為萬人健檢活動宣傳。（記者張聰秋攝）

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