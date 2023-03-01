228受難者家屬 要求國民黨公開資料

彰化縣長王惠美（後排左三）獻花給二二八受害者林才壽（前排左三）。（記者劉曉欣攝）

2023/03/01 05:30

〔記者劉曉欣、陳建志／綜合報導〕昨天是二二八和平紀念日，彰化縣二二八關懷協會理事長、受難者家屬楊澤民指出，國民黨黨史館應該公開二二八事件所有的資料；台中市政府也在大里區舉辦和平紀念追思會。

彰化縣二二八和平紀念日活動昨天在縣府舉辦，縣長王惠美昨天獻花給受難者與家屬，楊澤民表示，他的父親楊春木在日治時代當過溪湖庄長，因二二八事件牽連入獄，出獄後絕口不提，把所收藏的書籍、文件丟掉；其後，父親又當過彰化縣議長，卻交待子孫不要從政，他到現在都不知道父親為何被捕？

另一位出席的受難者林才壽已高齡九十八歲，他表示曾被判死刑，還好有律師沈榮義務幫他辯護，才改為妨害秩序罪判刑一年二月。後來他領取了二二八事件補償金，在埔鹽鄉搭建鐵皮屋，為二二八事件罹難的冤魂設置靈位，祈求亡靈能安息。

台中市政府在大里國光公園二二八紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕偕同「大台中二二八協會」理事長廖苓惠、「台中市二二八關懷協會」理事長陳恆裕與二二八事件受難家屬一起默哀、獻花，並敲響和平鐘、釋放和平鴿氣球。

盧秀燕表示，不能因為時間的流逝，就忘記七十六年前發生的這些事情，但不能沉溺在仇恨和分裂中，一定要用愛來化解仇恨。

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