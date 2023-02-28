智慧跑道ETC站 彰化建置50處

彰化縣五十處學校、體育場建置智慧跑道ＥＴＣ，民眾經過旗幟起點和終點，就會自動計算跑步里程數。（記者張聰秋攝）

2023/02/28 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了讓民眾能了解運動的成效，體育署補助彰化縣六百萬元經費，進行「運動場域科技創新前導計畫」，建置五十處智慧跑道ＥＴＣ站，可透過科學儀器來記錄運動里程。彰化縣教育處表示，此建置為科技與運動的相互結合，創意之舉為全台獨有。

全台獨有 於跑道兩端設發射裝置

目前在國道上有電子計程收費ＥＴＣ，可以自動計算車輛行駛里程數，然後按路程遠近來收費，而彰化縣智慧跑道ＥＴＣ站的建置也是運用同樣模式，在跑道兩端各設一個旗座型訊號發射裝置，民眾手機上網進入「來彰化跑步吧」線上平台，登入下載「跑步筆記ＡＰＰ」並註冊會員，從起點旗幟跑到終點，達到個人的目標圈數，再回到起點，科學儀器自動計算里程數。

48所國中小操場設置 鼓勵學生加入

彰化縣的設置地點包括縣立體育場、田中景崧文化園區，以及全縣四十八處國中、小學操場。劉姓跑友說，縣立體育場運動人口多，ＰＵ跑道每圈四○○公尺，有儀器自動累計里程數，會讓他會更有動力，多跑一點。

須攜手機一起跑 感應後可自動記錄

還有民眾表示，跑步全程帶著手機跑，手機被儀器感應到了自動記錄里程，切記在起跑時打開「跑步筆記ＡＰＰ」開始記錄跑步，跑完按下暫停和停止記錄，再點選上傳「跑步筆記」。有不少民眾建議，若能開發專屬ＡＰＰ，更能促進全民一起來運動。

教育處表示，全台十個縣市獲得經費補助，多數申請升級運動場域，但彰化縣與眾不同。彰化縣府考量，一九八七年啟用的彰化縣立體育場，設備升級對多數民眾助益不大。隨著後疫新生活，健行、跑步的人增加，為打造更友善的運動場域，方便民眾就近利用，因此提出智慧跑道的計畫案。

3/15前首次完成3公里者 可兌換咖啡

此活動不限縣民，民眾只要在三月十五日前，首次完成三公里路程且上傳成功，即可到便利商店兌換咖啡一杯，里程上傳登錄還有機會抽按摩椅、自行車等大獎。

教育處表示，跑得越勤抽獎機會越多，歡迎大家來彰化跑步！

彰化縣立體育場ＰＵ跑道設備，也是民眾喜愛的運動場域。（圖由縣府提供）

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