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    首頁　>　彰化縣

    彰化校園不缺蛋 每人每週吃1.5顆

    全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣。（記者張聰秋攝）

    全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣。（記者張聰秋攝）

    2023/02/27 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是雞蛋供應重鎮，每兩顆就佔了一顆，疫情攪亂市場供需，量少價揚，同樣面臨供需壓力。為確保學生營養均衡，縣府教育處調查發現，目前國中小學生每人每星期可吃一至二次的雞蛋料理，平均一．五顆，偏鄉學校更超過兩顆。

    產蛋大縣也有供需壓力

    全球因禽流感疫情和天氣忽冷忽熱，雞蛋產量大幅下滑，民眾對蛋的需求激增，市場供不應求下，各國雞蛋都變貴，台灣也不例外，根據行政院農委會公告家禽產地交易行情，二二八連假前最後一個交易日二月廿四日，雞蛋產地批發價每台斤四二．五元，比二月十四日前再漲兩元，與去年二月廿四日每台斤三六．五元相比，更已上漲六元。

    營養午餐蛋料理未縮水

    蛋變貴了會影響校園營養午餐供蛋品質嗎？縣府教育處調查發現，目前學生每人每週可吃到一至兩次的蛋料理，每週平均吃一．五顆蛋。偏鄉學校因中央加碼補助餐費，吃得更好，每週平均至少吃兩顆雞蛋。

    位於八卦山的芬園鄉文德國小，全校六班、師生近一五○人，校長李政穎表示，午餐食材透過聯合採購，再由廚媽烹煮，每週菜色都有營養師把關，一星期至少有兩天能讓學童吃到雞蛋料理，每人平均約兩顆雞蛋，從滷蛋、包蛋、蒸蛋、番茄炒蛋等不同菜色變化。

    偏鄉學校一週至少二顆

    一一一新學年度起，彰化縣營養午餐由原本三菜一湯，全面增至四菜一湯，除了必有的雞蛋料理外，每週更固定提供一次有機蔬菜，讓學生吃出健康，縣府國小每餐補助四十五元、國中五十元。

    彰化縣芬園鄉文德國小營養午餐每星期至少有兩天供應雞蛋料理。（圖由學校提供

    彰化縣芬園鄉文德國小營養午餐每星期至少有兩天供應雞蛋料理。（圖由學校提供

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