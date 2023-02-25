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    首頁　>　彰化縣

    彰化》大城3年裁3校 潭墘村民反廢校

    南投縣目前設置四處公共化托育中心，各項設施完善，圖為南投市公辦民營托嬰中心活動空間。（記者張協昇攝）

    南投縣目前設置四處公共化托育中心，各項設施完善，圖為南投市公辦民營托嬰中心活動空間。（記者張協昇攝）

    2023/02/25 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉人口嚴重流失，縣府前年裁撤了永光國小，去年又裁撤頂庄國小，今年則是有意裁撤潭墘國小。潭墘村民組成「反廢校聯盟」，並指出若是廢校，將加速人口外流，當地的小麥文化的成長基地也將不保！

    彰縣府︰專車接送或交通費補助

    潭墘國小目前學生人數只有廿七人，昨天晚間縣府到村裡舉辦公聽會，提出專車接送或補助家長每月四千元的交通費的方案，將來還會補助新學校的制服費和助學金的優惠措施，但村民表達反廢校心聲，希望能保留學校。

    反廢校聯盟會長、潭墘村長柯志憲表示，潭墘村境內有廣達一五○公頃的小麥田，潭墘國小近年發展小麥教學有成。他強調，潭墘國小人數雖少，但因境內擁有得天獨厚的「小麥文化」，學校長年推動小麥和在地食材教學，展現出小校特色，學校跟社區結合，成為地方小麥文化的「火車頭」，它是「特色小學」，應該予以保留，而非廢除。

    鄉親盼留住小麥文化特色學校

    柯志憲表示，潭墘國小雖然人數少，但其距離二林市區不到十分鐘，現在中科四期效應已現，若未來中科持續發展，鄰近二林的潭墘村可望受惠，人口有可能繼續增加，若學校裁廢，等於斷了該村的未來生機。

    針對地方的意見，

    教育處表示，在每年九月間都會檢討未達四十人的小校，裁撤的決定係根據十三項評比，墊底者列為優先裁撤的對象，考量潭墘國小未來五年學生人數皆為四十人以下、新生未達十人，為促進學生同儕互動及群體多元學習，才會把潭墘國小學區學生納入大城國小學區，期待學生能有更多同儕的互動與陪伴成長。

    教育處表示，目前有研議設置「遊學中心」的想法，將待公聽會聽取各方意見後，再加以討論。

    地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

    地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

    潭墘國小面臨廢校的命運。地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

    潭墘國小面臨廢校的命運。地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

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