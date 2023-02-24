彰女顏翊芩克逆境 期望唸藥學系

彰化女中學生顏翊芩希望進入成大藥學系。（記者劉曉欣攝）

2023/02/24 05:30

〔記者陳鳳麗、佟振國、劉曉欣／綜合報導〕大學學測成績公布，國立中興高中廖威鈞今年是南投縣自然組第二高分，平時以電腦PDF檔勤做生物和地球科學筆記，圖文並茂，最大目的是留給學弟妹參考。來自南投縣水里鄉下、曾因城鄉差距而自卑的他，以土木系或建築系為第一志願，希望將來用土木或建築專長結合地方創生，幫助家鄉有更好的發展。

中興高中另名考生蕭晉安是社會組組合五十六級分，喜歡讀歷史人物傳記的他，以法律系為第一志願，希望將來能在法庭上聽更多人生故事。

私立普台高中林方偉六科全考，各以四科五十七級分和五十五級分，包辦全縣社會和自然組最高分，以中西醫學系為目標，也讓該校連霸九年南投縣學測狀元。

國立暨大附中個人成績以陳悅的社會組合四科五十級分最高，比較特別的是用特殊選才管道錄取台大生物環境系統工程學系的李惠妮，學測考出自然組合四科四十四分，基於興趣考量，將透過大學繁星拚成大建築系。

彰化女中雙胞胎姊妹花王楷婷與王楷茵都交出亮麗成績單，兩人從幼稚園到高中都是同班同學，如今姊妹分別以電機系、中醫系為目標。

彰女今年學測單科十五級分共七十九人次，彰化高中一○五人次，精誠中學七十五人次；彰女最高分王楷茵四科五十八級分，彰中最高分是張景曜、曾雋凱、黃耀禾等三人為五十九級分，精誠高中四人考出六十級分。

彰女數資班學生顏翊芩四科考出四十九級分，顏翊芩來自竹塘鄉低收家庭，參加許多數學大賽都得獎，希望能夠透過成功大學的「成星計畫」進入藥學系就讀，解決學費問題。

彰中理工科技學程張昕荃考五十七級分，語文資優班黃育泓在學測前夕確診，仍拚出五十七級分。

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