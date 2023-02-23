彰化》家暴案處置不當 彰縣府遭糾正

2023/02/23 05:30

〔記者吳書緯、湯世名、張聰秋／綜合報導〕彰化粘姓男子長期家暴王姓母子，王女於二○二一年竟透過網紅「正義哥」徐奕爆料才求救成功，引發社會譁然。監委葉大華、紀惠容調查發現，王女向派出所求助時，遭員警不當處置，而彰化縣政府也未能給王姓母子足夠保護，事件曝光後的新聞稿稱已安置母子，實情是母子回到娘家居住。監院糾正縣府與縣警局。

受害母子 透過網紅才求救成功

紀惠容感嘆表示，我國雖有「家暴法」、「兒少權法」等法規，若基層處理人員欠缺敏感度與訓練，有再好的法律，徒法不足以自行，此案就是警方便宜行事，甚至找加害人的朋友到場喬事，社工對於王童的處置僅當作「目睹兒」，公部門欺上瞞下，甚至最後縣府的新聞稿稱已將王女安置，實情是王女在事發後帶著兒子逃回娘家居住。

縣府社會處回應指出，對於監察院所提出相關糾正意見，予以尊重，目前王童已穩定就學，王姓母子的人身安全無虞，當時針對新聞稿發在王女母子已有安置地點，新聞稿未說明母子已回娘家，是為了保護母子的平安，兩位監委認為新聞稿內容不實，縣府在後續申覆時會再詳加補充說明。

縣警局則回應表示，對於監察院提出相關糾正意見，予以尊重，對於所涉本案員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分，將與相關單位加強橫向聯繫通報，改善婦幼案件受處理流程，避免憾事再度發生。

社會處、縣警局︰檢討精進改善

社會處表示，有關監察院針對本縣王姓母子長期遭受家暴案件的糾正內容，縣府相關局處檢討精進，已訂定相關警察機關處理家暴案件作業規定及流程、社會安全網絡定期召開聯繫會報與個案研討，亦發動全民雞婆心運動，提升網絡責任通報知能及敏感度，深入社區倡導社會安全人人有責。

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