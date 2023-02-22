為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    封水孔綠美化 山友憂步道擋土牆塌

    排水孔種植薜荔草。（記者陳冠備攝）

    排水孔種植薜荔草。（記者陳冠備攝）

    2023/02/22 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市秘境「小嶺頂步道」環境優美，不少山友來爬山，近日有民眾可能想增添綠意，將步道景觀台的擋土牆排水孔用水泥封起來，並在裡頭種植薜荔等爬牆草，有山友擔心堵塞排水孔，向縣議員曹嘉豪陳情。

    小嶺頂步道入口位於員林市山腳路五段，入口處有停車場，山頂終點也有小廟寺提供飲水機，並設有廁所方便民眾使用，步道往返約二個半小時，是眺望員林市區最佳景點。

    一名陳姓山友指出，小嶺頂景觀台、爬山步道常有熱心民眾維護，近日卻發現有人將景觀台下方的排水孔用水泥封住，他覺得不妥，向縣議員曹嘉豪陳情，希望能趕快找到方法解決。

    員林市公所將儘速恢復原狀

    曹嘉豪表示，該面擋土牆有廿公尺長，約有五十三個排水孔被水泥堵住，並種植薜荔草，經過了解，應是山友想要增加步道亮點，在擋土牆的排水孔上填充水泥，並放土種植薜荔草，讓草爬滿牆綠美化，但這根本是弄巧成拙。

    曹嘉豪說，擋土牆的排水孔有其作用，若無法排水，會造成擋土牆內土體不斷吸水，形成靜水壓力，嚴重時可能導致擋土牆倒塌，他已聯絡員林市公所協助處理，儘速恢復原狀，以免在雨季時發生意外。

    員林「小嶺頂步道」擋土牆廿公尺長，約有五十三個排水孔被水泥堵住。（記者陳冠備攝）

    員林「小嶺頂步道」擋土牆廿公尺長，約有五十三個排水孔被水泥堵住。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播