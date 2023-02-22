封水孔綠美化 山友憂步道擋土牆塌

排水孔種植薜荔草。（記者陳冠備攝）

2023/02/22 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市秘境「小嶺頂步道」環境優美，不少山友來爬山，近日有民眾可能想增添綠意，將步道景觀台的擋土牆排水孔用水泥封起來，並在裡頭種植薜荔等爬牆草，有山友擔心堵塞排水孔，向縣議員曹嘉豪陳情。

小嶺頂步道入口位於員林市山腳路五段，入口處有停車場，山頂終點也有小廟寺提供飲水機，並設有廁所方便民眾使用，步道往返約二個半小時，是眺望員林市區最佳景點。

一名陳姓山友指出，小嶺頂景觀台、爬山步道常有熱心民眾維護，近日卻發現有人將景觀台下方的排水孔用水泥封住，他覺得不妥，向縣議員曹嘉豪陳情，希望能趕快找到方法解決。

員林市公所將儘速恢復原狀

曹嘉豪表示，該面擋土牆有廿公尺長，約有五十三個排水孔被水泥堵住，並種植薜荔草，經過了解，應是山友想要增加步道亮點，在擋土牆的排水孔上填充水泥，並放土種植薜荔草，讓草爬滿牆綠美化，但這根本是弄巧成拙。

曹嘉豪說，擋土牆的排水孔有其作用，若無法排水，會造成擋土牆內土體不斷吸水，形成靜水壓力，嚴重時可能導致擋土牆倒塌，他已聯絡員林市公所協助處理，儘速恢復原狀，以免在雨季時發生意外。

員林「小嶺頂步道」擋土牆廿公尺長，約有五十三個排水孔被水泥堵住。（記者陳冠備攝）

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