爭取加速建設 王惠美向陳揆提6訴求

行政院長陳建仁（前排中）參訪秀水鄉馬興社區關懷聚點，開心與長輩合照。（記者劉曉欣攝）

2023/02/22 05:30

盼協助漁港經費、中捷綠線延伸、二林精機、綠能稅加快進度

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長陳建仁昨天到彰化縣秀水鄉馬興社區參訪，縣長王惠美也陪同參觀，並趁機提出「六大訴求」，包括補助彰化漁港第二期工程、中捷綠線延伸彰化、二林精機園區、綠能稅、中興莊、彰南農業智慧園區等，拜託「暖男」院長協助，王惠美並把訴求文件裝入紙袋，陳揆微笑收下。

王惠美說，彰化漁港航道將在今年九月完工通航，當時中央政策規劃一半經費做為風電運維港，航道完工便馬上通航，但第二期漁港工程還缺少廿九億元，希望中央能給予協助，加速工程進度。

此外，位於南彰化「二林精密機械園區」，縣府積極開發，規劃三五二公頃土地，廠商也陸續提出購地需求，但中央一直未通過，王惠美指出，該案在去年已送環保署環評大會審議，但遲遲沒結果，希望院長能促成。

王惠美表示，彰化全力配合發展綠能，縣民都在等待中央能夠提出綠能稅回饋方案，希望能加速實踐。此外，王惠美說，中央希望彰南能夠發展農業智慧園區，但說了好幾年，迄今都沒有看到中央的政策。

至於中興莊部分，王惠美強調，縣府配合國防部進行眷村改革，把中興莊打造為青年文化創意基地，但是財政部卻突然要收二億多土地費用，希望中央能夠協助處理；台中綠線捷運延伸到彰化，這是所有彰化人長期以來的期待，透過便捷的交通，讓彰化人的生活能夠更好，期待中央能夠加速進度。

訪關懷據點 陳建仁陪長輩運動

陳建仁昨天參訪馬興社區，先在關懷據點簽名板上簽名，也跟著社區長輩隨著「採紅菱」音樂跳起毛巾健康操，當陳建仁要離去時，王惠美把握時機，把寫有六大訴求的文件裝入牛皮紙袋，直接交給陳建仁，陳揆也微笑示意收下。

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