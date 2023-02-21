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    首頁　>　彰化縣

    彰濱風電運維港 空有碼頭沒航道

    彰縣離岸風電運維港碼頭一期工程已完工，但漁港工程（見圖）要到明年十月才能完工，運維船隻無航道可出港。（縣府提供）

    彰縣離岸風電運維港碼頭一期工程已完工，但漁港工程（見圖）要到明年十月才能完工，運維船隻無航道可出港。（縣府提供）

    2023/02/21 05:30

    與彰化漁港共用航道 綠電開發作業行船費時 縣府指承包商出狀況誤了工期

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣離岸風電運維港碼頭和彰化漁港共用一個航道，目前運維港一期工程已完工，但漁港工程要到明年十月才完工，使得運維船隻並無航道可出港，所需物資必須繞路到台中港出航，再從台中外海折返彰化外海工作，行程來回多了一倍時間，讓風電業者直批：「實在太扯！」

    漁港明年十月才能全部完工

    目前全台七成的離岸風電資源都在彰化縣外海，為加速開發時程，中央政府全額補助彰化縣府在彰濱工業區外海，興建漁港、運維基地共用一個航道（深度超過六公尺），縣府把漁港工程（包括共同航道）交給農業處，而運維港工程則納入經濟暨綠能發展處，但漁港工程出現問題之後，航道也無法完工，致使船舶無法出入。

    綠電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）指出，碼頭一期去年完工，從彰化出海往返不用二個小時，但因航道卻未開通，多次跟縣府反映都未獲正面回應，公司營運維護基地設在彰化漁港旁，維護風機工程師從彰化辦公室前往海上作業，都得繞遠路從台中港出航，再從台中外海折返彰化外海工作，行程來回四個小時。

    CIP表示，因要從台中港出入，還要租用泊位，租金每年四百萬元，為求永續經營，運維基地直接設在彰化漁港旁，如今漁港和航道工程一拖再拖，加重開發成本，影響開發效益。另有不願具名的開發商說，有港口沒航道，好比有火車沒鐵軌一樣，只能純觀賞！

    九月先辦理航道工程部分驗收

    對此，縣府農業處表示，漁港為海事工程，工期受海象氣候影響，且新增沉箱打浮工項，而漁港工程完成約四分之三時，因承包的營造商財務出狀況，縣府與廠商終止契約，前年十月重新開標，才能進行後續收尾工程，預計今年九月先辦理航道工程部分驗收，讓船舶可先通行，到明年十月才能全部完工。

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