彰化後火車站停車場 逾800汽機車位

彰化火車站後站立體停車場已完成主體建築，力拚8月啟用。（記者劉曉欣攝）

2023/02/19 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站附近的停車問題，一直無法解決，在中央政府的補助下，「後站立體停車場」工程即將完工。彰化市長林世賢表示，完工之後停車場將委外經營，機車與汽車都會收費，至於收費辦法與月租方案，目前都在討論中，力拚最快在今年八月能正式啟用，以解決民眾停車困擾。

此工程由彰化縣府提報中央，通過「前瞻基礎建設」撥款，總經費達到三．七億元。林世賢表示，後站立體停車場為地下一樓、地上四樓，完工之後將有二九五格汽車停車位以及五二三個機車停車位，車位約為原本的三倍，未來停車場將與天橋結合，民眾可方便通行火車站前、後站，並於周邊規劃廣場及綠美化，提供民眾休憩空間。

車位為原來的3倍

林世賢說，後站立體停車場將銜接車站的跨站天橋，加上有半小時出場免費優惠，可說是接送旅客的「得來速」，可避免接送車輛擠在前站，造成塞車與交通打結，而未來可以串連扇形車庫、戶羽機關園區與舊鐵路宿舍村，讓彰化市鐵道觀光成為旅遊熱點。

4月完工、6月驗收

彰化市公所公用事業課長陳進泓表示，後站停車場工程已完成主體建築物，目前正在進行硬體內部裝修、機電設施安裝，以及戶外廣場的施工與天橋電梯旁的樓梯裝修作業，預計四月完工，六月完成驗收，接著向縣府申請使用執照與停車場登記證，可能需要二到四個月的作業時間。

陳進泓說，後站停車場啟用後，機車考慮採計次收費，月租方案仍在討論中，租金、月租停車位比例都會參考車站附近的民營停車場作法。

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