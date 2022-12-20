石斑魚圖案躍上米飯 彰化學生食慾大增

農委會推出「班班有石斑」政策，團膳公司運用巧思告訴學子「今天吃石斑」。（記者顏宏駿攝）

2022/12/20 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕農委會為了促銷石斑魚，在學校推出「班班有石斑」政策，引起廣泛討論，而彰化縣團膳業者發揮巧思，用海苔粉在白米飯灑上石斑魚的圖案，讓學生為之驚艷。學生們說，吃到了難忘的一餐！

白米飯石斑魚 團膳業者神創作

彰化縣「豐成團膳公司」用海苔粉在白米飯上，做出石斑魚圖案，反應出奇的好。提出這個創意的是該公司的營養師鄧羽婷，她說，魚商送來的石斑魚之後，公司內部就開會討論如何料理，最後定調先醃入醬汁再油炸魚丁，再炒破布子、青椒、紅甜椒、豆腐，一道破布子石斑端上桌，非常美味下飯，唯一的缺點就是，石斑魚丁數量有限，在主菜中並不顯眼。

吃石斑魚的日子 廚餘量少一半

鄧羽婷表示，為了讓孩子們知道「今天吃到石斑」，因此利用透明板，拿到招牌看板公司電腦割字，取得石斑魚圖案模板，再灑上海苔粉。沒想到利用這種方式，有效增加學生的食慾，廚餘量少了五成。

竹塘國小說，學生們很喜歡這樣的圖案，大家在飯鍋前先欣賞一番，再由老師或班長主持，像切生日蛋糕一樣，分食這鍋「加料」的白米飯。而「白米飯石斑魚」自上週首次推出後，在彰化縣教育界和家長之間引為話題，討論聲量更凌駕「石斑魚食材」，很多人大歎「我怎麼沒吃到！」彰化縣教育處說，上週是第一批，本月廿一日會有第二批，本學期結束前都可吃到，但有石斑魚圖案的白米飯是特定團膳業者的巧思，不是每一間學校都吃得到。

豐成團膳公司表示，若要做這鍋加料的白米飯，每天要多騰出兩名人力，但能帶給學生不一樣的味覺享受，「這是值得的」，將來學生畢業或特別的日子，都打算如法炮製，製作「金榜題名」、「生日快樂」等字樣或圖案，給大家一個驚喜。

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