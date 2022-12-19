彰化新港18庄送大爐 循古禮進行

「彰化新港十八庄送大爐」於2020年登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，共有18庄15村里共同參與送大爐活動，每年都由一個村莊擔任爐主宮，今年由聖大爐曾家村正安宮交回福安宮，明年聖大爐為汴頭村永慶宮。 （記者張聰秋攝）

2022/12/19 05:30

〔記者張聰秋／伸港報導〕已列為彰化縣無形文化資產的「彰化新港十八庄送大爐」活動，昨天由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，再由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，下週將再由明年值年爐主汴頭村永慶宮迎接媽祖與聖大爐一起回村供奉，村莊接棒祭祀傳承百年廟會文化。

「新港十八庄送大爐」登錄為彰化縣第七個民俗類無形文化資產，共有十八庄十五村里共同參與，今年由聖大爐曾家村正安宮交回福安宮，明年聖大爐為汴頭村永慶宮。聖大爐輪值以和美與伸港等十五村里為單位，每十五年一輪，而十五村里長為聖大爐的爐主代表，稱為「得大爐」或「中大爐」；送大爐的日子在每年冬至前，由福安宮主委及該年爐主村擲筊決定，值年爐主要在三個月前開始準備豬公、羊公、安排陣頭人員、製作答謝聖大爐的金牌等，藉此感謝媽祖庇祐。

福安宮各村里也準備飯擔、三牲，還有陣頭、賽豬羊、收兵祭典等儀式，一切依循古禮，大批信徒熱情參與。王惠美說，有了媽祖靈力加持，祈求地方年年風調雨順、國泰民安、五穀豐登，且將珍貴的無形文化資產傳承下去。

福安宮主委曾添進說，明年度新爐主由汴頭村永慶宮擔任，各村都全面動員，有錢出錢、有力出力，要把活動辦得熱鬧風光。

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