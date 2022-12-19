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    首頁　>　彰化縣

    急凍 彰化醫院中風病患增2成

    2022/12/19 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流急凍全台三天，彰化部分地區昨天氣溫下探十度以下，從前天 （十七日）早上八點到昨天下午五點，全縣共七十五件急病救護案件，其中有六人為非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）。另外，低溫是誘發中風發生率的高危險因子，彰化基督教醫院表示，中風急診就醫病患增加了二成。

    33小時內 急病救護案達75件

    這六人年齡都在六十歲以上，最長者九十歲，消防局指出，OHCA表示救護人員出勤時，患者處在無心跳和呼吸狀態，並非猝死，緊急送醫急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，消防局無法確認OHCA發生原因。

    寒流發威，彰化市、芬園、竹塘、溪州、二林等鄉鎮更是冷一整天，剛好是假日，縣府廣場前一如往常成為學生練舞和民眾散步曬太陽的天地，天氣實在很冷，學生穿外套練舞，也有家長帶小朋友外出曬太陽，特別用布蓋住嬰兒車，阻擋強風入侵。

    消防局表示，家中有長者或三高（高血糖、高血脂、高血壓）族群，盡量不要出外，而家裡門窗不要全部緊閉，應保持通風，洗澡時若有頭暈、嘔吐等，可能是一氧化碳中毒，應立即開窗通風，或是撥打一一九求助。

    低溫是誘發中風發生率的高危險因子，連日來彰基急診中風病患增加兩成。彰基副院長兼發言人周志中表示，天冷喝酒來禦寒，不會讓身體變暖，反而在低溫中加速血壓升高，增加誘發中風機會，如果酒後出門，冷熱溫差大，可能會讓心臟受不了，增加不少風險。

    醫師︰天冷喝酒增加中風風險

    周志中建議，民眾保暖必備手套、圍巾、口罩、帽子，有慢性疾病者跟醫師討論，適時增加藥物量也很重要，天冷會讓長者血液循環變差，循環不好影響活動力，很容易摔倒，長者出門一定要有家人陪伴，以防摔倒意外。

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