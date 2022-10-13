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    首頁　>　彰化縣

    《彰化》找回光榮感 黃秀芳：申辦2026台灣燈會

    2022/10/13 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕交通部觀光局近日宣布二○二四年、二○二五年分別由台南市、桃園市主辦燈會，其中台南市適逢建城四○○年，有不少彰化人對此表示無奈，民進黨彰化縣議員參選人吳為杰表示，二○二○年彰化也有機會在建城三○○年前夕舉辦燈會，結果被縣長王惠美推掉主辦權，一念之差害彰化變成一座失去光榮感的城市。

    民進黨縣長參選人黃秀芳表示，二○一九年王惠美說要做最好準備、在最佳時間申請台灣燈會，請問王惠美做好準備了嗎？

    黃秀芳表示，根據觀光局資料顯示，縣府皆未申請這兩年主辦縣市遴選作業，但台灣燈會是國內行銷城市、帶動當地商機的最大的活動之一，王惠美從二○一九年拒絕承辦二○二○台灣燈會，到未申請二○二四年、二○二五年的台灣燈會主辦權，都顯示根本無心行銷彰化。如果王惠美還沒做好準備，那就讓準備好的她來做，她若當選縣長將主動申辦「二○二六台灣燈會」到彰化，讓縣民也能喊出「我彰化我驕傲」！

    吳為杰說，彰化將迎接建城三○○年，沒有了「台灣燈會」這個賣點，他不解縣府要靠什麼來行銷彰化？他想問王縣長，四年過去了，她有去爭取燈會主辦權嗎？彰化不需要一個沒有信心的縣長，我也想喊「我彰化我驕傲」，而不是失去光榮感的城市。

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