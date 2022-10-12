《彰化》恢復369敬老禮金 黃秀芳爭取綠能稅

發放369重陽敬老金是前彰化縣長魏明谷（左）的政策，縣長參選人黃秀芳主張當選後全面恢復，提出的政見受到提拔她從政、也是前縣長周清玉的支持與肯定。（記者張聰秋攝）

2022/10/12 05:30

將積極尋求財源 籲王縣長別當「省長」 做不來就換她來做

〔記者張聰秋／彰化報導〕五合一選舉競爭日漸白熱化，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳針對「重陽節敬老禮金」全面恢復「三六九」的競選政見，遭藍營抨擊，對此，黃秀芳說，做為縣長就是要為縣民爭取福利，並積極尋求財源，而不是凡事只當「省長」！

「三六九」競選政見為前縣長魏明谷所倡議，即重陽節縣府發放禮金，六十五歲以上領三千元、八十歲以上領六千元、九十歲以上領九千元。縣議員凃俊任日前在國民黨員林聯合競總造勢活動指出，全面恢復「三六九」政策，一年預算要十億元，四年就要四十億元，這筆錢花在社區活動中心、老人共餐或擴充社區關懷據點較務實。

黃認為應留下一半風電營業稅

但黃秀芳指出，彰化離岸風電產業目前風機已架設百餘座，台電儲能配電工程也已就緒，正進行最後系統測試，預計明年正式商轉發電，風電廠商將綠電賣給台電公司，就會產生營業行為，這項稅收是即將發生的政府新財源，她認為綠能營業稅收應該留住一半給彰化縣民，推動相關法案修改後，預計到二○二五年有高達廿五億元以上收入可回饋彰化。

黃秀芳強調，做為縣長就是要為縣民爭取福利，並積極尋求財源，不是凡事只當「省長」，國民黨陣營一再甩鍋指修法不可能，一再甩鍋稱經費不足，秉持不做就不會犯錯的思考，但做為縣長就應該要謀縣民最大的福利，「如果王縣長做不來，就換黃秀芳來做」！

王惠美：照顧長者不是發錢就有感

重陽敬老禮金近來成為綠藍攻防焦點，縣長王惠美認為，長者要照顧的地方很多，社區照顧關懷據點就是其一，補助經費讓關懷據點運作順暢，實質做到照顧長者。她強調，目前「三六九」設有排富條款，社福預算要花在刀口上，全縣已成立第三二二個社區照顧關懷據點，縣府要補助經費維持據點運作順暢，不僅如此，縣府也不斷強化長青卡使用功能，鼓勵長輩走出來，照顧長者不是發錢就能讓長者有感，考量要周全才不會顧此失彼。

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