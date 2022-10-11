彰化》黃秀芳︰推動AI智慧、風電產業

「秀芳姐姐YOYO親子列車」開進彰化市，小朋友泡在大水池。 （記者張聰秋攝）

2022/10/11 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天是雙十節，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳在福興鄉長參選人蔣煙燈聯合競選總部成立大會上表示，蔣煙燈過去四年做了很多建設，縣府沒給錢也是照做，將來若她當選，她會與中央合作，引進AI智慧產業，擦亮風電產業，希望未來彰化不再是全國薪資最低的地方，而是可以留住年輕人，安心就業成家的進步家園。

忙輔選 連跑埔心、北彰、福興

黃秀芳上午參加埔心鄉民代表參選人陳素蘭競總成立活動，再趕回北彰為縣議員參選人王國忠競總成立輔選站台，接著又趕往福興鄉長參選人蔣煙燈聯合競總會場，跑完三個輔選行程，馬不停蹄再到彰化市南瑤宮敬獻竹頭杯給神明，接近傍晚回到總部參加「秀芳姐姐親子活動─彰化水樂園」活動，滿滿的人潮，小朋友歡呼聲迴盪全場；黃秀芳強調，看到親子開心的笑容，這就是她要為彰化鄉親創造的價值。

黃秀芳誇讚蔣煙燈沒有縣府奧援，照樣把道路、水溝、公所新大樓都做好做滿，非常認真打拚，懇請鄉親要讓他連任；話鋒一轉，黃秀芳感謝蔣煙燈在今年七月中央徵召她時，蔣煙燈邀請她參加活動和地方座談會，蚵仔節和淨灘活動都是社區總動員，用心讓地方建設與環境都同時變好。

若當選將恢復三六九重陽敬老金

在與選民互動過程中，很多人在問 前縣長魏明谷的三六九重陽敬老金現在縮水只剩一○○○元，不少長者很失望，黃秀芳說，王惠美縣長現在預算比前縣長魏明谷還多一○○億元，但社會福利卻縮水，她當選將全面恢復發放三六九重陽敬老金。

黃秀芳說，彰化近年人口流失，全國底薪墊底，原因出在少了較大的產業進駐投資，若她當選不只要讓大產業到彰化來，未來還要引進AI機器人、電動車智慧產業，這都是未來國家要推動的產業，把未來趨勢留在彰化，她相信彰化可以大步向前走。

雙十連假最後一天，「秀芳姐姐YOYO親子列車」開進黃秀芳競總旁空地，YOYO家族的天竺鼠姐姐、柳丁哥哥帶動唱，吸引幼童圍在舞台前唱唱跳跳；黃秀芳說，中央政府落實○到六歲國家養政策，她也提出一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮一公共托嬰中心，目的就是要減輕年輕父母的壓力，縣府也有義務規劃更多的親子空間、活動，滿足更多親子的需求。

彰化縣長參選人黃秀芳昨站台輔選蔣煙燈，讚揚他縣府沒給錢照樣能建設地方，蓋好公所新大樓，拜託鄉親支持連任。（記者張聰秋攝）

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