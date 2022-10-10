黃秀芳助新住民 家庭為中心服務

彰化縣長參選人黃秀芳成立新住民後援會，有近百位新住民出席力挺。 （記者劉曉欣攝）

2022/10/10 05:30

成立新住民後援會 黃強調在生活、語言與文化上協助 進而能跨入職場

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長參選人黃秀芳昨提出「新住民八大政見」，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，協助全縣約兩萬多位的新住民在生活、語言與文化的學習與適應，讓新住民學台灣本土語言，讓「新台灣之子」也能說媽媽的話！

八大政見 首要辦語言學習班

黃秀芳昨天成立「新住民後援會」，現場有近百位新住民出席，全部都穿著家鄉的傳統服裝，並送上來自象徵「高票當選」的家鄉美食，預祝黃秀芳順利當選。黃秀芳指出，彰化縣的新住民主要來自東南亞國家與中國，新住民來到台灣，面對語言、生活與文化的挑戰與衝擊，都需要公部門更多的協助。

黃秀芳強調，她認為縣府在新住民政策上做得不夠，應該要做得更多，因此，她提出「新住民八大政見」，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，也就是提供家庭整合性的福利服務，而不只是單一面向的協助。新住民要融入台灣社會，最重要的學習語言，要開辦語言學習班，讓新住民在生活溝通沒有障礙，並在新住民職涯輔導員的協助下，進而能順利跨入職場。

新台灣之子 前進東南亞生力軍

黃秀芳表示，新住民來自不同的國家，每個國家都有不同的節慶與文化，這些也都將成為台灣族群融合新文化最佳養分，增辦新住民多元文化節慶活動。除了讓新住民融入台灣，黃秀芳也強調，「新台灣之子」也應學會說媽媽的母語，這都將是台灣在開拓新南向政策最大的動能，成為台灣前進東南亞國家最好的生力軍，讓台灣企業向海外擴張經營版圖。

而彰化縣長王惠美昨天出席原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，王惠美表示，這項全縣規模最大的原住民活動，因為疫情關係停辦兩年，今年終於重回縣立體育場圓形廣場登場。而彰化縣約有六千多位原住民的族人，在昨天隆重祭祖靈儀式下，相信祖靈們會保佑族人平安度過疫情。

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