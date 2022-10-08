黃秀芳︰整頓彰化交通三零而利

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（中）在立委陳素月（右）、競總總幹事邱建富（左）見證與相挺下，發布交通政見。（記者張聰秋攝）

2022/10/08 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據交通部道路交通安全委員會統計，彰化縣近三年車禍死亡人數高達六二七人，是六都以外全國交通意外死亡人數最高的縣市，甚至比台北市近三年累計死亡三六三人還多，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳昨發布交通政見，喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」的願景，請鄉親給她機會入主縣政兌現承諾。

零死亡 零阻塞 零碳排 交通便利

黃秀芳提出「三零而利」政見，關注面不只硬體的路網，還有人文的關懷，關係鄉親生命安全，有願就有力，她相信做得到。她表示，先盤整易肇事的百大危險路口，並投入這些路口與路段的路況改善，包括坑洞要立即補實、不容亂挖路面、標線及標誌要全面檢討改進，從降低交通事故最直接的地方著手，逐步達到「零死亡」的目標。

黃秀芳指出，要達成交通「零阻塞」，必須建構系統性的路網，她主張「五路就列、一道成行」，包括美港公路高架化、洋仔厝溪堤岸高架道路、台七六甲（福鹿溪堤岸）生活圈道路高架、彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬與台七六公路向西延伸等五條東西向道路建設，加上東彰道路北中南延伸段完整串接，連成便利路網。

改善百大危險路口 興建五路一道

黃秀芳主張建置鄉際快捷公車路網，採行環鄉公車、預約式公車與計程公車並行，建立符合民眾需求的公眾運輸服務系統，再辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵—台鐵支線鐵路等軌道工程，讓南北彰生活無界限，達到順暢交通的目標。

黃秀芳也規劃逐年把公車全面電動化，普設公共充電樁與電動機車電池交換站，建置綠色生態、綠色運輸自行車與友善人行道等三大路網，加強APP數位停車管理，達成「零碳排」的願景目標。

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