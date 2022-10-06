黃秀芳推「福鹿共好」 延伸鹿港觀光廊道

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左二）全力衝刺，在街頭進行掃街拜票。（黃秀芳競選總部提供）

2022/10/06 05:30

串連鹿港溪左岸的福興特區 擴大觀光版圖

〔記者劉曉欣／彰化報導〕讓鹿港文化觀光廊道再延伸！民進黨彰化縣長參選人黃秀芳昨天提出「福鹿共好」文化圈政見，因為鹿港小鎮是海內外知名的文化觀光小鎮，串連鹿港溪左岸的福興特區，打破長期以來的「福鹿情結」，擴大觀光版圖。

黃秀芳表示，她就讀鹿港高中期間，天天都從線西來到鹿港念書，常常在鹿港一帶活動，才發現原來鹿港鎮隔壁就是福興鄉，兩鄉鎮的市區幾乎連在一起，兩地的發展也難以分割，但長期以來的發展重心都以鹿港小鎮為主，而鹿港溪左岸的福興鄉則未連帶受惠，因此兩地也有「福鹿情結」的產生。

突破鹿港市區腹地不足的瓶頸

因此，黃秀芳推出「福鹿共好」文化區政見，以鹿港小鎮豐富的古蹟文化資產為觀光火車頭，再串連鹿港溪左岸的福興特區，以提供古鎮新生用地的多元需求，為鹿港老鎮開創新風貌，突破鹿港觀光受限市區腹地不足的瓶頸。

黃秀芳指出，在前縣長魏明谷任內就全力爭取鹿港溪的整治，而鹿港溪右岸是鹿港鎮，鹿港溪左岸就是福興鄉，其實，鹿港鎮與福興鄉的生活圈無法切割，「鹿港慶端陽」的划龍舟活動也是福鹿地區的盛事，福興鄉也有精采的工藝表現。在鹿港古蹟資產的基礎下，加入福興鄉酪農、生態與工藝特色產業，就能擴大鹿港觀光版圖，同時爭取活化中央廣播電台鹿港分台，延伸鹿港文化觀光廊道，讓福鹿不再有情結，而是邁向「福鹿共好」文化區的再造。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法