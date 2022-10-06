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    首頁　>　彰化縣

    酒駕累犯公布照片 彰縣仍有9人逾3次

    為遏阻酒駕歪風，警方不定期實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    為遏阻酒駕歪風，警方不定期實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    2022/10/06 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕罰不怕！酒駕新法三月三十一日上路，可公布十年內第二次以上酒駕違規人姓名與照片，彰化監理站資料顯示，新法執行近半年來，彰化縣共公布六十二名酒駕累犯的照片與姓名，不過酒駕累犯完整姓名、照片儘管都張貼在監理站網站「不再馬賽克」，其中仍有九人酒駕逾三次以上，即使重罰、吊扣駕照與車牌都完全無懼，警方憂心這類人屬於酒駕高風險族群，再犯率極高。

    依據彰化監理站公布酒駕累犯名單顯示，六十二名酒駕累犯中，有六十一名男性、一名女性，其中在八月十八日就公佈十一名酒駕累犯的照片與姓名，創下最多人數紀錄，八月二十五日也有十名酒駕累犯，且其中有四人酒駕逾三次以上；九月初至下旬人數減少，不過到了九月二十九日卻又飆高到十人。警方研判可能與時序入秋，以及疫情走向逐步鬆綁方向，民眾聚餐宴會逐步恢復正常有關。

    最讓警方關切的是，六十二名酒駕累犯的照片與姓名公布名單中，其中有九人酒駕逾三次以上，不僅按之前所處罰鍰金額九至十二萬元，再加罰九萬元，還吊銷駕照、三年內不得考領，以及吊扣車牌二年，這些人仍罰不怕，恐怕是酒駕再犯率的高風險族群。

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