為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    《彰化》渢佑離岸風電案 環評決議補件再審

    2022/08/03 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環保署昨日召開「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審，環評委員認為生態調查、噪音對海洋生物的影響評估不足，決議本案補件續審。

    此風場位於彰化縣外海，總面積約四三・五五平方公里，規劃風機數量三十到三十七座，離岸最近距離約十公里，水深範圍介於二十一至四十七公尺。台灣媽祖魚保護聯盟專員施仲平表示，根據海洋保育署資料，白海豚活動範圍為台灣西岸水深約二十五公尺處，「此風場直接蓋在白海豚棲地上，會對生態造成不利影響」，違反野保法不得騷擾物種棲地的規定。

    針對打樁及營運期間的噪音問題，環評委員指出，開發單位預估打樁噪音達一百六十三分貝，風機產生的噪音可能對鯨豚、石首魚等海洋生物生態造成干擾，希望開發單位承諾，距離風機基礎中心點位置七百五十公尺處的水下噪音聲曝值的最大音量，不得超過環保署規定的一百六十分貝，並強化施工及營運期間噪音對鯨豚、魚類的影響評估。

    此外，風場選址距離岸邊較近，可能提高鳥類的撞擊風險，環委也要求開發單位應對候鳥飛行路徑實施風險評估，減少對鳥類的衝擊。環委要求最後開發單位於十月底前補足相關資料，補件後續再審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播