《彰化》渢佑離岸風電案 環評決議補件再審

2022/08/03 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環保署昨日召開「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審，環評委員認為生態調查、噪音對海洋生物的影響評估不足，決議本案補件續審。

此風場位於彰化縣外海，總面積約四三・五五平方公里，規劃風機數量三十到三十七座，離岸最近距離約十公里，水深範圍介於二十一至四十七公尺。台灣媽祖魚保護聯盟專員施仲平表示，根據海洋保育署資料，白海豚活動範圍為台灣西岸水深約二十五公尺處，「此風場直接蓋在白海豚棲地上，會對生態造成不利影響」，違反野保法不得騷擾物種棲地的規定。

針對打樁及營運期間的噪音問題，環評委員指出，開發單位預估打樁噪音達一百六十三分貝，風機產生的噪音可能對鯨豚、石首魚等海洋生物生態造成干擾，希望開發單位承諾，距離風機基礎中心點位置七百五十公尺處的水下噪音聲曝值的最大音量，不得超過環保署規定的一百六十分貝，並強化施工及營運期間噪音對鯨豚、魚類的影響評估。

此外，風場選址距離岸邊較近，可能提高鳥類的撞擊風險，環委也要求開發單位應對候鳥飛行路徑實施風險評估，減少對鳥類的衝擊。環委要求最後開發單位於十月底前補足相關資料，補件後續再審。

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