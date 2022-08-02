彰縣124家院所 即起開設常態接種

2022/08/02 05:30

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）彰化縣昨新增個案數七四○例，從六月十一日最高峰六一九七人一路下降，昨日已跌破八○○例，從最高點到低點狂降八八％，疫情進入常態。

根據統計，今年一月一日至今，彰化縣累積感染率一七．六六%，五月三十日到六月十七日高原期，六月十一日反轉向下，降到昨日新低。疫情趨緩，疫苗接種站、快打站陸續撤站，今後起民眾要打疫苗，不分廠牌、劑次，幼兒、兒童、青少年及成人均可預約接種，彰化縣八月一日開始，接種COVID-19疫苗改為醫院或診所開設常態診次，目前有一二四家醫療院所加入。

北榮急診部主任接任濱秀院長

衛生局長葉彥伯說，接種疫苗可減少MIS-C（孩童多系統炎症症候群）發生率超過九成機率，「有疫苗趕快接種！」

彰化縣醫療圈昨天也傳出好消息，原任台北榮總急診部主任顏鴻章接任彰濱秀傳醫院院長，北榮院長陳威明也與秀傳醫療體系執行長黃靖媛簽署合作意向書（MOU），將在醫療、教學與研究方面進行全面性合作！秀傳醫療體系總裁黃明和表示，顏鴻章專精急診醫學，歷練完整，未來將帶領創立十六年的彰濱秀傳，邁入新的里程碑。

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