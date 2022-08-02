持長青卡搭8條國道客運 彰化上路

彰化青長卡新增8條國道客運長途路線，第一班車昨天發車，乘車者開心合影留念。（記者張聰秋攝）

2022/08/02 05:30

彰縣府與統聯、國光客運合作 長者每月千元儲值扣點乘車納補助範圍

〔記者張聰秋、陳心瑜／綜合報導〕彰化縣政府與統聯、國光兩家公司共同合作，往返台北、高雄兩地的國道客運路線，納入長青福利卡（簡稱「長青卡」）每月一千元儲值扣點乘車補助範圍，八條新路線昨發車，首班滿載，阿公、阿嬤「嗶一聲」就買到車票，帶著喜悅的心情出外散心，高興的心情全 寫在臉上。

阿嬤讚使用彈性 讓人「足甘心」

昨天黃萬興夫妻幸運搭上首發第一班車，他們準備到台北探訪親友。黃萬興說，疫情緩和了，拿長青幸福卡買車票，搭客運到台北拜訪好久不見的親友，夫妻倆一起搭車去台北，心情很開心。此外，一位六十八歲王姓阿嬤說，長青幸福卡過去只能用來搭市區公車或彰化溪頭直達車，擴及國道長途路線後，使用起來更彈性，政策接地氣讓人「足甘心」。

縣長王惠美昨日也到客運站了解發車情況。她說，很多民眾向她反映，長青幸福卡可使用範圍太少了，縣府社會處彙整民意，新增路線，特別感謝統聯、國光客運配合，讓六十五歲以上長者、身障者還有五十五歲以上原住民成為受惠對象。

王惠美說，今後不論到台北或高雄，擁有這張長青幸福卡的縣民，南北來回一趟最多四二○元，長輩每月至少有兩次長途外出。

南北來回一趟最多四二○元

社會處提醒符合資格還未申辦的縣民，帶兩張個人照和身分證、印章到設籍地鄉鎮市公所辦理，每人每月一千元社福點數，當月沒有消費點數月底歸零，月初重新儲值一千點。社會處統計，今年上半年使用率約五成，新增國道路線後，預估使用率會再上揚。

八條路線統聯客運「一六一五彰化—台北」、「一六一六員林—台北」、「一六二一台中—高雄」、「一六三○西港—台北」、「一六五二鹿港—台北」；國光客運「一八二八彰化—台北」、「一八二九員林—台北」、「一八三○北斗—台北」。

國光客運表示，以國光一八三○「北斗—台北」路線為例，敬老半票單趟兩百一十元，來回四百二十元，可全額抵扣，有精打細算的長者說，一千元每個月來回台北兩三趟都沒有問題。

長青幸福卡納入彰化到台北、高雄搭乘補助範圍，昨天是彰化發車到台北的首航日，阿公、阿嬤們帶著高興的心情出外散心。（記者張聰秋攝）

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