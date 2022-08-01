彰化》二林認養路燈1298盞 全彰縣第一

二林鎮公所連續三年發起「點燈助人，快樂做公益」活動，吸引不少當地民眾參與，今年已有一二九八盞路燈被認養，全縣第一。（記者陳冠備攝）

2022/08/01 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕電費高漲，路燈電費負擔又加重，為此彰化縣不少鄉鎮公所開放民眾認養路燈計畫，每盞燈一年從六○○元到一○○○元不等。二林鎮公所號召民眾、社團跟企業響應，今年已有一二九八盞路燈被認養，已達認養目標數的一半，更是全縣第一。

今年目標盼能募得2400盞

彰化縣二林鎮是全縣土地面積最大的鄉鎮，境內共有七○○○多盞路燈，每年電費需支付一千多萬元，近年陸續淘汰換為LED路燈，節省至約六○○萬元，不過鎮庫財政依然吃緊，公所遂於三年前發起「點燈助人，快樂做公益」活動，第一年就募得一二七五盞、第二年募得一九二六盞，今年第三年至七月底為止已有一二九八盞。

二林鎮長蔡詩傑表示，鎮公所每年都要編列一筆不小的預算支出電費，發起認養路燈計畫，今年希望再接再厲，能完成二四○○盞門檻，如此就能將省下的電費施作鎮內小型工程，有效利用造福更多人。

鼓勵認養勿以住家附近為限

傑林獅子會響應路燈認養政策，連續兩年認養五十盞路燈。蔡詩傑說，「希望打破自掃門前雪觀念」，公所積極推廣認養路燈計畫，最常遇到不少民眾只選擇認養住家附近的路燈，讓計畫成為瓶頸，對此公所鼓勵民眾認養不分彼此，會適時公告表揚，讓更多民眾、社團或企業來參與公益。

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