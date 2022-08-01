為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化》二林認養路燈1298盞 全彰縣第一

    二林鎮公所連續三年發起「點燈助人，快樂做公益」活動，吸引不少當地民眾參與，今年已有一二九八盞路燈被認養，全縣第一。（記者陳冠備攝）

    二林鎮公所連續三年發起「點燈助人，快樂做公益」活動，吸引不少當地民眾參與，今年已有一二九八盞路燈被認養，全縣第一。（記者陳冠備攝）

    2022/08/01 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕電費高漲，路燈電費負擔又加重，為此彰化縣不少鄉鎮公所開放民眾認養路燈計畫，每盞燈一年從六○○元到一○○○元不等。二林鎮公所號召民眾、社團跟企業響應，今年已有一二九八盞路燈被認養，已達認養目標數的一半，更是全縣第一。

    今年目標盼能募得2400盞

    彰化縣二林鎮是全縣土地面積最大的鄉鎮，境內共有七○○○多盞路燈，每年電費需支付一千多萬元，近年陸續淘汰換為LED路燈，節省至約六○○萬元，不過鎮庫財政依然吃緊，公所遂於三年前發起「點燈助人，快樂做公益」活動，第一年就募得一二七五盞、第二年募得一九二六盞，今年第三年至七月底為止已有一二九八盞。

    二林鎮長蔡詩傑表示，鎮公所每年都要編列一筆不小的預算支出電費，發起認養路燈計畫，今年希望再接再厲，能完成二四○○盞門檻，如此就能將省下的電費施作鎮內小型工程，有效利用造福更多人。

    鼓勵認養勿以住家附近為限

    傑林獅子會響應路燈認養政策，連續兩年認養五十盞路燈。蔡詩傑說，「希望打破自掃門前雪觀念」，公所積極推廣認養路燈計畫，最常遇到不少民眾只選擇認養住家附近的路燈，讓計畫成為瓶頸，對此公所鼓勵民眾認養不分彼此，會適時公告表揚，讓更多民眾、社團或企業來參與公益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播