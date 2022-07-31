人瑞、百位模特兒 慶扇庫百歲走秀

慶祝國定古蹟扇形車庫百歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

2022/07/31 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕為慶祝國定古蹟扇形車庫一百歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，先由和扇庫同樣滿百歲的人瑞林文漢進場，再由著白色西裝、頭戴小火車頭帽子的彰化市長林世賢牽著小模特兒們走開場秀；隨後由百位老、中、青、少四代模特兒，分五組在車庫木棧道上走秀，令人驚艷。

除了百歲人瑞見證、百位模特兒時裝秀為百歲扇庫增添風采，現場還邀請到曾是「台鐵火車頭國王」DT668司機員、現年八十四歲的劉坤秀，憶及二十二年司機員歲月，他說，DT668重達一二七點五公噸，是噸位最重的老火車頭，因此有「國王」之稱。

走秀的模特兒成員，除了有專業模特兒，另包括名媛、貴婦及建國科技大學美容系學生，經過名師指導，走秀時個個帶著自信展現不同風情，搏得熱烈掌聲。

今天還有一連串精彩的活動，包括在「鐵路宿舍村鐵道廣場」有兩齣兒童劇可欣賞；下午一點至三點有魔術、馬戲雜耍、小丑氣球、夢幻泡泡秀等表演；下午三點至三點半安排YOYO家族的姊姊們帶領小朋友帶動唱；下午三點半至五點則有藝人演唱。

另在「戶羽機關車園區及小公園」，從上午十點至下午五點，有小火車、粉紅海盜船及F1旋轉賽車可以搭乘（持今年七月份發票一張即可兌換一張搭乘券）。此外，晚上六點至十點在彰化火車站，每半小時播放一場「3D光影秀」；火車站後方扇步道光廊，持續「亮」到九月三日晚間十點。

慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，100位老、中、青、少四代模特兒在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

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