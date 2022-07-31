為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    人瑞、百位模特兒 慶扇庫百歲走秀

    慶祝國定古蹟扇形車庫百歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    慶祝國定古蹟扇形車庫百歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    2022/07/31 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕為慶祝國定古蹟扇形車庫一百歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，先由和扇庫同樣滿百歲的人瑞林文漢進場，再由著白色西裝、頭戴小火車頭帽子的彰化市長林世賢牽著小模特兒們走開場秀；隨後由百位老、中、青、少四代模特兒，分五組在車庫木棧道上走秀，令人驚艷。

    除了百歲人瑞見證、百位模特兒時裝秀為百歲扇庫增添風采，現場還邀請到曾是「台鐵火車頭國王」DT668司機員、現年八十四歲的劉坤秀，憶及二十二年司機員歲月，他說，DT668重達一二七點五公噸，是噸位最重的老火車頭，因此有「國王」之稱。

    走秀的模特兒成員，除了有專業模特兒，另包括名媛、貴婦及建國科技大學美容系學生，經過名師指導，走秀時個個帶著自信展現不同風情，搏得熱烈掌聲。

    今天還有一連串精彩的活動，包括在「鐵路宿舍村鐵道廣場」有兩齣兒童劇可欣賞；下午一點至三點有魔術、馬戲雜耍、小丑氣球、夢幻泡泡秀等表演；下午三點至三點半安排YOYO家族的姊姊們帶領小朋友帶動唱；下午三點半至五點則有藝人演唱。

    另在「戶羽機關車園區及小公園」，從上午十點至下午五點，有小火車、粉紅海盜船及F1旋轉賽車可以搭乘（持今年七月份發票一張即可兌換一張搭乘券）。此外，晚上六點至十點在彰化火車站，每半小時播放一場「3D光影秀」；火車站後方扇步道光廊，持續「亮」到九月三日晚間十點。

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，100位老、中、青、少四代模特兒在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，100位老、中、青、少四代模特兒在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播