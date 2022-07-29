竹塘國中「九龍大榕公」 參加日本鐵道模型賽

竹塘國中製作「九龍大榕公」模型，參加日本鐵道模型比賽。（竹塘國中提供）

2022/07/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉濁水溪堤防下河床旁的「九龍大榕公」號稱全台最大的「榕樹公園」，竹塘國中為了讓更多人知道這處景點，今年他們參加日本高中鐵道模型大賽，特別以「九龍大榕公」為主題，歷經近半年的製作，作品全數完成，昨天寄往日本東京比賽。

竹塘國中前年以王功漁港為主題參加比賽，在上百件作品中獲得第廿四名的佳績，去年因疫情停賽，今年學生廖啟丞、莊鎰謙、廖怡瑄、吳羽晴、洪雋淩、邱于庭組成團隊，挑戰自己家鄉的景點。

校長黃仲平表示，竹塘大榕公製作難度特別高，如何表現榕樹氣根盤根錯節，週邊金黃色的稻田正在收割及三合院前的曬穀場，學生們必須現地觀察，丈量尺寸，再考究用何種材質表現。

隊員廖啟丞表示，創作稻田時，用油漆刷表現稻子，再用黃色的壓克力漆刷上黃色的稻穗。廖怡瑄、吳羽晴則是運用枯樹皮、鐵絲創作大樹公的樹身，再用棉花染色、噴膠，撒上樹粉，表現大榕公，榕樹氣根則用鐵絲呈現。

黃仲平表示，學生要創作竹塘鄉一百多歲的大榕樹公，運用了塑膠網、鐵絲、生活用品等進行DIY；要送到日本參賽，學生還要運用所學的資訊能力製作網頁，更要用英文介紹自己的作品，過程中學到的是真正帶得走的能力。

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