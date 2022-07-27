「彰化隊」成軍 魏明谷、邱建富輔選黃秀芳

前彰化市長邱建富（左）加入立委黃秀芳（右）參選彰化縣長競選團隊，擔任競選總部總幹事。（資料照）

2022/07/27 05:30

民進黨主席蔡英文出手整合 魏擔任競總主委、邱為總幹事 成為最強雙後盾

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨日前徵召立委黃秀芳於年底選舉挑戰現任彰化縣長王惠美，競選團隊昨也在民進黨主席蔡英文出手下整隊就緒，由總統府資政姚嘉文擔任總督導，並邀請先前爭取黨內提名的前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富分別擔任主任委員及總幹事，全力拚勝選。

總統府資政姚嘉文擔任總督導

民進黨秘書長林錫耀表示，在蔡英文昨天下午邀集研商後，民進黨彰化縣競選團隊已整隊就緒，會中姚嘉文主動請纓扛起總督導重任，二位資深的前縣長周清玉、翁金珠擔任榮譽主委。魏明谷接任主委，立委陳素月、陳秀寳及中執委林益邦擔任副主委；總幹事重任則由邱建富擔綱。

國策顧問何黎星擔任總顧問、國策顧問陳永昌擔任後援會總會長、前台中市副市長暨國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長則由中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

據轉述，蔡英文感謝與會的彰化幹部相挺，並表示，與會者都稱讚黃秀芳好人緣、好形象、好推薦，一定會是好縣長，同時高度肯定邱建富、魏明谷擔任最強雙後盾。蔡英文也期許「彰化隊」近期團結誓師，提出建設地方、照顧人民的政策願景，彰化四大戰區全面啟動，大家團結向前衝，邁向勝選。

黃秀芳為邱建富闢謠 籲全黨團結

針對地方上流傳邱建富要求擔任競選總部主委等傳聞，據轉述，邱也在會中一一澄清皆為不實指控，獲與會成員聲援。黃秀芳也說，現在是全黨團結對外的關鍵時刻，邱建富遭不實放話指控，顯然是有心人士企圖見縫插針，「彰化隊」不會被分化，只會團結一心讓彰化向前行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法