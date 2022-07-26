彰市長選戰傳「三腳督」 張東正成關鍵

2022/07/26 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉腳步進了，民進黨在彰化市連續執政十二年，打破過去藍大於綠的政治版塊，市長林世賢尋求連任，外傳國民黨提名通過初選勝出的前縣議員黃玉芬可能面臨張東正脫黨參選，致使國民黨分裂，讓彰市長選舉出現「三腳督」情況。

張東正：脫黨參選尚未在規劃項目

張東正指出，脫黨參選市長尚未在規劃項目，目前也沒有考慮到兩年後的立委選舉，支持者的期許和鼓勵，他會慎重思考再決定是否調整，假如說要選，應該是對彰化市民有利才會考慮，現在不用考慮脫黨。國民黨縣黨部主委蕭景田表示，他對張東正的人格和黨性深具信心，相信應該不會脫黨參選。

黃玉芬：勿破壞初選機制盼張思索

黃玉芬說，初選是主委見證雙方同意簽署承諾書，不應該在結果出爐後，還有脫黨參選的動作，她期盼張東正好好思索，這一次大家都認同的初選機制下競爭，對方最後卻要脫黨參選，這才是真正破壞國民黨機制的人吧！

林世賢：有執政優勢 爭取多數認同

民進黨籍市長林世賢強調，有關國民黨內鬥的問題並不想評判，他有執政的優勢，清廉施政和建設成果，應該要獲得過半數、多數民眾的認同。年底無論多少人來參選市長，在他看來就是一場是非對錯之戰，而不是綠藍之戰。

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