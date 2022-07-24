扇形車庫百歲 上千鐵道迷朝聖

十二列各世代的機車頭齊聚扇形車庫經典重現，吸引爆滿鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

2022/07/24 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝彰化市國定古蹟扇形車庫一百歲生日的「扇庫盛典慶百年」系列活動，昨天出現難得一見的經典畫面，包括蒸汽、柴油與電氣火車頭等十二個世代的機車頭排排站，其中有蒸汽的CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一台電氣的E101，以及指定為台鐵文物車輛的S318，吸引上千名鐵道迷頂著烈日朝聖，市長林世賢強調，這次扇庫盛典活動串連起火車站、跨站天橋、扇步道、扇形車庫及鐵路宿舍村等，已建構可徒步的「鐵路休閒觀光廊道」。

展示12列跨世代火車頭

彰化市位於縱貫鐵路山海線交會處，興建於一九二二年的彰化市扇形車庫為全台碩果僅存的扇形車庫，今年七月更升格為國定古蹟。昨天開幕式，推出十二列不同世代的蒸汽、柴油與電氣火車頭，包括蒸汽的CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一台電氣的E101等各世代代表性的火車頭，吸引上千名鐵道迷與民眾朝聖。

三十日上午十點起則有一百位模特兒在扇庫木棧道走秀的「摩登時裝秀」，此外，還有鐵道遊樂園、鐵路村慢市集、散步扇庫走讀及魔術、雜耍、舞蹈與火車劇場、YOYO帶動唱、多組藝人演唱等活動。

另設在戶羽機關車旁的鐵道遊樂園，提供F1旋轉賽車及粉紅號海盜船憑券搭乘，二十四及三十、三十一日每天開放三場次，九點半、下午一點及三點提供民眾兌換搭乘券，持今年七月發票一張即可兌換一張搭乘券，一人每次最多兌換三張搭乘券，換完為止。搭乘時間為上午十點至下午五點。（相關圖文刊A1）

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