彰化持長青卡搭車 增8條國道路線

彰化「長青幸福卡」八月一日起，新增八條長途國道客運路線。 （記者張聰秋攝）

2022/07/23 05:30

縣府與統聯、國光客運合作 8/1起長者憑卡扣點數支付車資

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長青幸福卡（簡稱「長青卡」），每人每卡儲值一千點社福點數（一點等於一元），憑卡扣點數搭公車，範圍侷限於公車或彰化溪頭直達車，今年上半年使用率約五三%，縣府昨宣布，八月一日起，新增八條長途國道客運路線，北到台北、南到高雄，長者都可以使用長青卡扣點支付車資，旅遊、探親都方便。

北到台北、南到高雄都能上車

八條國道客運路線各是統聯客運「一六一五（彰化—台北）」、「一六一六（員林—台北）」、「一六二一（台中—高雄）」、「一六三○（西港—台北）」、「一六五二（鹿港—台北）」，還有國光客運「一八二八（彰化—台北）」、「一八二九（員林—台北）」、「一八三○（北斗—台北）」。

全縣六十五歲以上人口約廿二萬餘人，長青卡對象六十五歲以上縣民、五十五歲至六十四歲原住民者，有需求可向戶籍地鄉鎮市公所申請，目前持卡人數約十三萬多人。

北斗到台北來回 全額折抵四二○元

長者持長青卡至統聯或國光客運售票窗口購買車票，即可使用社福點數（每人每月一千點社福點數，每月一日歸零重新儲值）全額扣抵車資費用，起訖站最遠「一八三○（北斗—台北）」單趟二一○元、來回四二○元，全額折抵四二○元車資。搭乘統聯客運從彰化出發前往臺北，敬老優待票價一六五元，可用社福點數一六五點支付，搭乘國光客運從彰化出發前往臺北，敬老優待票價一六○元，一樣使用社福點數一六○點。

縣長王惠美昨與統聯副總經理許凱翔、國光客運副董事長王應傑共同簽署合作宣言，宣告兩家客運公司彰化往返台北、高雄兩地的長途路線，納入免費乘車補助範圍。目前長青卡補助長者搭乘彰化客運、員林客運、南投客運各線公車路線，還有中鹿客運兩條指定路線（一六路、九○一八路），再增加國光、統聯共八條國道客運路線，路線從市區擴及縣市，現在連上國道也可以使用。

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