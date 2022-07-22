「直播」種稻省成本 1甲地少7600元

直播機把稻種植入田間。（記者顏宏駿攝）

2022/07/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二期稻作進入播種期，受到各項種稻成本上漲的影響，許多稻農選擇「直播栽培法」。以往傳統播種，稻農必須向秧苗場購買「苗盤」插秧，會受到苗盤上漲影響，直播栽培法取用自家稻子作稻種，經披覆後用「直播機」在田間栽培，每甲地可省下約七千六百元。

省去苗盤插秧 稻種直播田間發芽

目前彰化縣進入二期稻作播種插秧期，許多稻農選擇「直播」，這類稻田最大特色就是剛播種時看不見秧苗，因為插進田間的是稻種而非秧苗，等於省下秧苗場的作業，讓稻粒直接在田間發芽。

二、三十年前台灣就有業者推廣直播或灑播，但因技術不純熟，田間稻粒被鳥兒吃掉大半，現在從日本引進「鐵離子披覆」，用鐵離子粉包覆稻粒不僅成「保護色」，更能有效催芽。

直播觀摩會 稻農肯定省工、省錢

昨天在溪州鄉有一場民間自辦的直播觀摩會，有稻農說，明明這可以省工、省時、省錢，但有關單位卻不積極推廣，因為一旦直播普及，可能衝擊育苗場、插秧機業者的生計。

負責示範直播技術的首立公司工程師汪吉成說，直播栽培必須有平整的稻田，因為稻田凹凸不平易形成積水過深，形成稻粒缺氧，不易發芽。

他說，一分地約使用四公斤的稻種，披覆的工錢加資材約四四○元，直播機費用與插秧機一樣，相較傳統插秧栽培方式，每甲地（十分）可省約七千六百元。

可保留「強勢稻種」發展特色米

他表示，目前越來越多農民採用無人機直播，但無人機直播的缺點是直播前要向有關單位申請空中作業，其次，無人機直播像「灑播」，將來雜草長出來，沒有間隔、間隙，除草不易，他們用的直播機，間距整齊，與插秧機一樣。

農民葉豐端說，他的一期稻作採用無人機直播，除草確實是大問題，但直播對他來說，最大的好處除了省工、省錢外，自己可以保留「強勢稻種」，多年育種下來，可發展出自己獨有的「特色米」。

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