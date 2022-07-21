喬友救災協調不周 監院糾正彰縣府

2022/07/21 05:30

〔記者吳書緯、劉曉欣／綜合報導〕彰化市喬友大樓去年發生大火，釀成四死廿二傷慘劇，消防員陳志帆不幸殉職，針對跨機關協調不周及監督不力等情況，監院十九日通過糾正彰化縣政府。監委浦忠成昨指出，一系列致命因素導致喬友大火，政府與喬友大樓內的旅館經營者有無做好準備？有無依法做勾稽複查？遇到大火都「全部打成原形」，此案也延伸出對消防體系的檢討。

釀成四死廿二傷慘劇

喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力等情形，監委葉大華、浦忠成十九日在監察院內政及族群委員會提案糾正並通過。

葉大華表示，喬友大樓火勢快速蔓延擴大，導致消防員殉職及人員傷亡，肇因大樓防火避難設施未完善、防火門開啟、閒置空間管理不當、內部存放易燃物質，導致火勢成長時，安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」，阻斷消防人員救災及民眾逃生路徑。

葉大華直指，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，縣府建設處、城觀處未善盡監督權責，橫向溝通與勾稽欠缺，「防火避難設施處於失能狀況」，建築物現況與原核准圖說不一，竟然通過變更使用及登記使用，導致消防局在火災時未能及時獲取建築相關資訊。

此外，葉大華說，火災發生時，彰化縣府救災的跨機關協調，消防人力不足，派遣調度陷困境，彰化縣消防員的人口服務比近三年高於全國平均，亦為全國之最，彰化縣消防局在火災當下的「緊急救援小組」（RIT）策略有待精進，在消防員回報受困的六小時後，才尋獲受困消防員。

縣府將提檢討改革方案

喬友大樓大火所曝露的問題，查案監委也促請行政院督同內政部檢討改進，包含複合式大樓閒置／停業空間公安檢查問題，並正視基層消防員訴求，建立支持體系。

針對監察院通過糾正一事，彰化縣政府昨天表示，將就待改進事項提出具體執行的檢討改革方案，同時也會對承辦相關人員做出懲處，有關監察院的糾正，縣府將提出申復，並策勵精進作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法