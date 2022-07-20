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    免試入學放榜 彰化錄取率98.6%

    今年彰化區免試入學分發結果揭曉，總錄取率98.6%。（記者張聰秋攝）

    今年彰化區免試入學分發結果揭曉，總錄取率98.6%。（記者張聰秋攝）

    2022/07/20 05:30

    落榜考生可參加各校續招或參加五專聯合免試入學的登記分發作業

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化區的免試入學分發結果，在昨天正式揭曉，總錄取率為九八．六%，其中，第一志願錄取考生五八．一九％，前三志願錄取考生八四．六六％。簡而言之，今年全縣招生總額比報名考生多出二千多人，而招生不足額者主要以私立學校為主，但是還有少數國立學校進修部也面臨招生不足。

    彰化縣教育處副處長張淑珠表示，落榜考生可參加各校續招或參加五專聯合免試入學的登記分發作業，也有不少考生已經透過十二年安置、五專、實用技能班、建教合作班等管道錄取。

    新生21日報到 逾期視同放棄

    張淑珠表示，新生七月廿一日報到日，逾期視同放棄，報到後如欲放棄錄取資格，務必在七月廿五日下午兩點前向各錄取學校提出。

    分發複查 20日下午2點前提出

    全縣免試入學總招生名額九四八四人，報名人數七二六四人，招生總額大於考生人數二千多人，最後有七一六三人錄取，考生若對分發結果有疑義，要在七月廿日（週三）下午兩點前，向彰化區免試入學委員會、國立員林崇實高工提出分發結果複查。

    若因疫情參加會考補考考生，所填志願科系若未超過該校核定名額，直接錄取，如果超過核定名額且符合最低錄取分數者，學校會增額錄取，考生權益不受影響。

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