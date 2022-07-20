免試入學放榜 彰化錄取率98.6%

今年彰化區免試入學分發結果揭曉，總錄取率98.6%。（記者張聰秋攝）

2022/07/20 05:30

落榜考生可參加各校續招或參加五專聯合免試入學的登記分發作業

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化區的免試入學分發結果，在昨天正式揭曉，總錄取率為九八．六%，其中，第一志願錄取考生五八．一九％，前三志願錄取考生八四．六六％。簡而言之，今年全縣招生總額比報名考生多出二千多人，而招生不足額者主要以私立學校為主，但是還有少數國立學校進修部也面臨招生不足。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，落榜考生可參加各校續招或參加五專聯合免試入學的登記分發作業，也有不少考生已經透過十二年安置、五專、實用技能班、建教合作班等管道錄取。

新生21日報到 逾期視同放棄

張淑珠表示，新生七月廿一日報到日，逾期視同放棄，報到後如欲放棄錄取資格，務必在七月廿五日下午兩點前向各錄取學校提出。

分發複查 20日下午2點前提出

全縣免試入學總招生名額九四八四人，報名人數七二六四人，招生總額大於考生人數二千多人，最後有七一六三人錄取，考生若對分發結果有疑義，要在七月廿日（週三）下午兩點前，向彰化區免試入學委員會、國立員林崇實高工提出分發結果複查。

若因疫情參加會考補考考生，所填志願科系若未超過該校核定名額，直接錄取，如果超過核定名額且符合最低錄取分數者，學校會增額錄取，考生權益不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法