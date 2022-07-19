田中高鐵特定區 土地管制鬆綁

彰化縣都市計畫委員會日前審議把「轉運專用區」變更為「第二種產業服務專用區」，鬆綁土地管制，盼吸引科技廠商前來設廠。圖為轉運專用區中的高鐵二路現況。（彰化縣府提供）

2022/07/19 05:30

招商釋利多 轉運區變產專區 提高容積率、建蔽率吸引廠商設廠

〔記者張聰秋／彰化報導〕在全台各高鐵站使用率，以彰化田中站最低，為了開發車站周邊產業與商機，彰化縣都市計畫委員會最近審議「高鐵特定區計畫主要計畫暨細部計畫案」第一次通盤檢討，把高鐵車站特定區約六．六六公頃的轉運專用區（簡稱「轉運區」），變更為第二種產業服務專用區（簡稱「產專區」），藉此抑制並平衡不斷上揚的工業區土地價格，吸引科技業廠商投資設廠或擴廠。

打出親民價格 獲科技廠商青睞

台商回流力道猛又快，工業區土地漲勢凌厲，彰化縣最具代表性的彰濱工業區，根據經濟部台灣工業用地供給與服務資訊網資料顯示，土地與廠房出售每坪最高開到廿二萬多元，十六萬元到十八萬元的也不少，雖然價格貴，還是有人買單。

高鐵彰化站特定區規劃分住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區等五大分區。其中將「轉運專用區」（簡稱「轉運區」）變更為「第二種產業服務專用區（簡稱「產專區」）吸引廠商前來設廠。相比北部和中部科學園區，價格親民「俗擱大碗」，不乏科技廠商詢問，其中，SYM三陽機車的三陽工業，不排除未來擴廠或設新廠首選彰化。

轉運區標售不如預期 鬆綁讓地盡其利

田中高鐵特定區原本劃設轉運專用區六．六六公頃，已標售一．五公頃，剩餘未標售還有五．一六公頃。建設處指出，轉運專用區集中在高鐵一路、高鐵二路，土地方正腹地大，變更為產專區後，既讓土地運用更彈性，提高土地價值，對吸引科學園區業者設新廠或擴廠更是一大誘因。

建設處指出，近年來縣府陸續標售土地，發現轉運區標售不如預期，想來的投資者礙於地目不符用途而作罷，使得土地閒置未能開發。土地管制用途鬆綁後，提高容積率、建蔽率以及產業項目，可讓地盡其利。

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