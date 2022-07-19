彰化縣長 女力對決》王惠美現任優勢 黃秀芳攻施政缺口

彰化縣長 女力對決（資料照）

2022/07/19 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底彰化縣長選舉，民進黨由立委黃秀芳出戰國民黨縣長王惠美，這是彰化縣長選舉史上，首度出現「女女對決」。藍營過去向來兩任連任，而綠營難敵一任魔咒，地方人士認為，年底彰化縣長選舉關鍵在中間選民，王惠美與黃秀芳各具優勢和實力，勝負要最後才見分曉。

本屆彰化縣長選舉，國民黨王惠美拿下三十七萬七七九五票、得票率五十三．一七％，民進黨魏明谷獲廿八萬三二六九票、得票率三十九．八七％，兩人差距九萬四五二六票。王惠美有現任執政的資源，挾著府會和諧「一家親」的力量，從政未曾打過敗戰，嚴守家人不能干涉縣府公務的防線，守住清廉形象。

王惠美直來直往的個性，加上求好心切，也勤跑社區和活動，疫情期間經常在臉書直播主持防疫記者會，執政三年多來施政滿意度認同度高。面對年底選舉，她說，當前還是以縣政推展和防疫為重，彰化縣確診數從五千例、四千例、三千例慢慢下降，現在終於在千例以下，拜託鄉親配合防疫，讓大家能早日回到正常生活。

黃秀芳起步晚衝刺時間短，但形象清新，親和力十足，幾乎沒讓對手有可攻擊之處。地方人士觀察，王惠美沒有兌現四年前勾勒施政願景，民進黨只要派系真正整合成功，守住綠營南彰化的票源，並提高北彰化得票率，要扳回一城不無可能。

黃秀芳指出，王惠美喊著「捷運到南彰」等口號入主縣府，最後卻都跳票，重大建設嚴重停擺，這樣的縣長需要接受檢驗，這次不只是要選「女縣長」，更重要的是選出「好縣長」。

黃秀芳說，鄉親也普遍反映對縣內人口流失、勞工平均薪資吊車尾有很大不滿，她提出「顧好下一代」的願景，如果把下一代放在心底，就不會短視近利、口號治縣，能規劃出真正好而長遠的政策，對彰化發展才有幫助。

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