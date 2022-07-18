《彰化》中友百貨何時蓋 彰市長請縣府加油

中友百貨彰化店預定地位在彰化市第二停車場。（記者劉曉欣攝）

2022/07/18 05:30

四月簽約 本月縣府才發布實施土地使用分區管制要點 林世賢盼加快行政效率

〔記者劉曉欣／彰化報導〕百萬人口的彰化縣遲遲沒有百貨公司，今年終於見到曙光，中友百貨正式與縣府簽約，人人都在問何時動工？彰化市長林世賢強調，請縣府加油，加快建照核發速度；請縣長加油，讓中友在年底可以動工！

彰化人等很久 關心何時動工

林世賢表示，彰化人等了很久的百貨公司，目前已由中友百貨取得彰化市旭光西路第二停車場BOT案經營權，但縣府、市公所今年四月就跟中友簽約，縣府卻直到本月十一日才發布實施土地使用分區管制要點，眼看距離年底只剩半年，希望縣府能夠在動工前最後一哩路拿出縣府的行政效率。

林世賢盼能趕在今年底動工

林世賢強調，縣府日前才發布中友百貨彰化店預定地的土地使用分區管制要點，這是透過都市計畫程序，增加附屬事業使用面積及使用項目，也就是把停車場用地調整為附屬設施樓地板面積從三分之一提升為二分之一，並增加「批發及零售業」、「影片及電視節目業」及「藝術、娛樂及休閒服務業」；光是樓地板面積從三分之一提升為二分之一的差別，對設計書圖來說，影響就很大。

縣府：年底能否動工 取決於設計書圖審查

林世賢指出，業者送出設計書圖須經過都市設計審查，審查通過就可以申請建照，希望縣長加油、縣府加油，加快速度審查與核發建照，讓彰化縣第一間百貨公司能趕在今年底動工。

縣府建設處表示，土地使用分區管制要點日前已發布實施，接下來就看中友所提出的設計書圖，只要通過都市設計審查，就能申請建照；能否在今年底動工，取決於書圖審查結果，如果設計書圖還需要修改的話，就會影響建照申請。

中友百貨彰化店預定地基地面積二一五○坪，力拚二○二五年開幕營運，預計將打造地下二層、地上十二層、樓地板面積達三萬坪的百貨商城，並提供近一千個汽車位、一千五百個機車位，同步解決百貨公司與鄰近彰化基督教醫院、秀傳醫院、南瑤宮的停車需求。

中友百貨彰化店外觀設計神似飛揚的雪白彩帶。（取自彰化縣工務處臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法