民進黨彰化第1選區議員初選 4新人全上

新人許雅琳以「服務琳距離」口號，讓人記住她的名字。（許雅琳提供）

2022/05/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員初選民調昨天出爐，共有八人登記，將提名六人，而首次參選的辜皇譯、楊子賢與黃柏瑜拿下前三名，新人許雅琳則以婦女保障名額擠下葉孟家，四位新人初試啼聲，首戰皆捷。

辜皇譯、楊子賢、黃柏瑜 民調前3名

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，第一選區議員應選十三席，民進黨提名六人，其中包括一名婦女保障名額，這次有四位新人外，現任縣議員李成濟、莊陞漢也都尋求連任，而前彰化市代表葉孟家、前縣議員林維浩也都登記黨內初選。而民調由趨勢、山水兩家民調公司進行，前五名依序是辜皇譯、楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢，這次唯一的女性參選人許雅琳雖名列第七，但基於婦女保障名額提名辦法，許雅琳也將獲得提名。

許雅琳 以婦女保障名額將獲提名

這次新人共四人，辜皇譯是立委王定宇辦公室執行長，首次參選就民調排名第一。他強調，感謝鄉親的支持，希望在初選過後，民進黨在第一選區所提名的六席縣議員能夠全上，發揮極大化的問政能力。排名第二的是年僅廿六歲的台大碩士生楊子賢，排名第三的是廿七歲的英國劍橋大學碩士黃柏瑜，加上以婦女保障名額獲得提名的前彰化市公所專員許雅琳（三十歲），三位新人一出擊就獲得民調的肯定。

楊子賢表示，這是一場君子之爭，未來將與所有提名的隊友一起努力，一起打贏選戰；黃柏瑜則指出，他因為國小畢業就出國念書，剛開始投入選戰，很多人都認為他應該去都會區選才對，但鄉親以民調投下對他的認同票，讓他非常感動。

現任李成濟、莊陞漢 居第4、5

爭取連任的縣議員李成濟、莊陞漢則名列第四名與第五名，李成濟說，希望能夠打贏年底選戰，初選過關就好；莊陞漢強調，黨內初選民調與年底選舉並不太一樣，他上次黨內民調很高，但選戰仍打得艱辛，他會在年底選戰奮力衝刺。

而林維浩在民調結果墊底，令所有人都跌破眼鏡，林維浩強調，這次未獲提名，但他仍會全力幫民進黨助選。

英國劍橋大學碩士的黃柏瑜年僅27歲，贏得民進黨彰化區縣議員黨內初選。（記者劉曉欣攝）

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