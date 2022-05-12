《近一甲子》八卦山牌樓落漆 黑松再捐三百萬修繕

八卦山牌樓年久失修，水泥掉落，舊電線也到了該全面更換的時候。（記者張聰秋攝）

2022/05/12 05:30

前身「進馨汽水」一九六四年捐建 現已見斑駁、裂縫

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會旁八卦山牌樓是彰化人的共同記憶，迄今矗立近一甲子，是由黑松汽水公司前身「進馨汽水」捐獻興建，多年來經歷日曬風吹，不但掉漆嚴重，且水泥斑駁現裂縫，黑松汽水公司得知此事，立刻捐獻三百萬元修繕工程經費，希望能為牌樓換上「新衣」，繼續矗立在彰化市區。

八卦山入口意象 彰化人共同記憶

提到彰化縣的地標，會讓人聯想到八卦山大佛，要上八卦山之前有座修建於一九六四年的「八卦山牌樓」，也是彰化人共同的記憶。多年前，有民眾以影響交通為由建議縣府拆除，但從文資角度，牌樓是彰化人的歷史，文化局將其列冊保護，讓牌樓逃過被拆除的命運。

據了解，在一九八○年代時，黑松公司曾協助縣府找到當年施工的油漆師傅，循當年施工手法重新粉刷牌樓，由黑松支付重新粉刷費用，縣府額外再花廿二萬元增設夜間照明設備，盛大舉辦點燈落成。

文化局將委託專業匠師修繕補強

但因牌樓已有近六十年的歷史，目前表層油漆剝落嚴重，照明設備電線老舊，柱子水泥斑駁，黑松汽水公司已承諾捐獻三百萬元，由文化局委託專業匠師進行修繕及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善。文化局長張雀芬表示，將在不封路施工的前提下，限縮每日施工時數，以原貌修復方式，找回昔日美麗的面貌。

八卦山牌樓造型設計，採中國宮殿建築風格，以鋼筋水泥工法，依路寬建構三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應八卦山上的大佛。

目前從八卦山牌樓仰望已看不到大佛，只看到縣立圖書館的紅磚牆。（記者張聰秋攝）

早年民眾從八卦山牌樓仰望，山上大佛看得一清二楚。（照片林全秀提供，出處國家文化記憶庫）

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