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    彰化海牛文化節開幕 體驗牛車採蚵

    全國僅存八頭海牛，目前已登錄為彰化縣無形文化資產。（記者陳冠備攝）

    全國僅存八頭海牛，目前已登錄為彰化縣無形文化資產。（記者陳冠備攝）

    2022/05/08 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉昨日辦理「二○二二國際海牛文化節」活動，讓全台僅存八頭海牛，成為此活動的一大特色。彰化縣長王惠美昨天搭上海牛車體驗，結果一上車，海牛就當著縣長面前連拉三屎，眾人笑得尷尬，王惠美則笑稱：「黃金來了！」並說這就是農村生態教育的一環，歡迎大家一起來體驗、探索芳苑之美。

    海牛文化為無形文化資產

    芳苑潮間帶採蚵文化已有八十年歷史，是國內沿海鄉鎮唯一利用黃牛馱運的特有文化，彰化縣政府將此登記為無形文化資產，並舉行「國際海牛文化節」推廣，然而去年因為疫情首度停辦，今年恢復續辦，昨日一早在芳苑普天宮前廣場舉行開幕儀式，縣長王惠美、海洋委員會海洋資源處長王茂城等人與會。

    黃金來了 王惠美︰體驗農村生態

    現場準備一頭年輕海牛，準備戴著大家下海體驗採蚵樂趣，但疑似在眾人鼓譟聲下感到緊張，海牛突然拉出了三坨屎，還差點就噴到坐在牛車上面的王惠美，但縣長不愧是「庄腳囝仔」長大，見牛當面拉屎也不改形色，還幽默的說「黃金來了」，並教育現場來賓說，這也是體驗農村生態的一環。

    海牛學校 目前已訓練出四隻海牛

    王惠美說，芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，更有全國唯一的無形文化資產「海牛文化」，期許透過該活動，讓大家更進一步認識芳苑特有的漁村文化。

    另外，縣府也積極培育這項無形文化資產，二○二○年還成立了「海牛學校」，目前已訓練出四隻海牛，期盼能讓芳苑海牛文化，能永續經營下去。

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