《彰化》否認妻代出馬 前縣議員張東正 參選彰市長

彰化縣國民黨前縣議員張東正臉書直接寫著「彰化市長擬參選人」，強調爭取國民黨提名態度不變。（取自張東正臉書）

2022/03/06 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政壇盛傳國民黨前縣議員張東正將接縣議會機要秘書，並由妻子陳銌銌轉戰彰化市長，前縣議員黃玉芬已宣佈參選市長，讓國民黨內部可能形成「二個女人的戰爭」。張東正對此傳言表示，將參選彰化市長，陳銌銌也說會參選縣議員。

本屆差三一九票落敗

彰化市人口有二十二萬八千多人，是全台灣最大的「縣轄市」，在二○一八年市長選舉中，民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍黃玉芬形成「三腳督」，最後林世賢以三一九票險勝張東正而當選。今年黃玉芬加入國民黨，傳出她將與張東正爭取藍營提名，只是地方又傳出張東正將接議會機要秘書，由其妻陳銌銌出馬角逐市長寶座，在國民黨初選時形成「二個女人的戰爭」。

針對此一傳言，張東正表示，他會登記國民黨彰化市長初選，目前雖接任議會機要秘書，如果獲得國民黨提名，就會辭去工作。陳銌銌則強調，她參選縣議員，可在縣議會爭取更多建設彰化市的經費。

捲土重來爭取藍營提名

民進黨彰化市長林世賢將爭取連任，張東正宣布捲土重來，加上前縣議員黃玉芬已加入國民黨，也被視為參選彰化市長的強棒，讓彰化市長選情更加激烈。

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