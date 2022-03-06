《彰化》留人拚升格 王惠美盼二林中科快通過

彰化縣田中鎮昨舉行植樹節活動，縣長王惠美（左二）等人種植352棵刺葉桂櫻、九芎、光臘樹等喬木。（記者陳冠備攝）

2022/03/06 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣爭取升格第七都改制，無奈人口外移現象持續，預計最快在今年年中就會跌破一二五萬人口門檻，彰化縣長王惠美昨日前往田中、二水參加植樹節活動，她表示「種樹種福田」，樹種得多人就會聚集，呼籲大家來種樹。她指出，工作機會少也是導致人口外移的主因，期盼二林中科精密園區案能夠早日通過，讓產業進駐，才能留住年輕人。

指工作機會少是人口外移主因

交通部觀光局參山國家風景區管理處與林務局南投林區管理處，昨日在二水鄉、田中鎮舉行植樹活動，分別在豐柏廣場種植紅花風鈴木，及在彰化高鐵特區種植三五二棵刺葉桂櫻、九芎、光臘樹等喬木，王惠美等人與會，她肯定地方積極種樹，美化環境空氣，樹多的地方人也會聚集，也能成為一處很好的休閒觀光場所。

年輕人外漂 大二林地區流失最快

現場有媒體詢問王惠美，目前彰化縣人口數每月遞減，升格直轄市的一二五萬人口門檻已岌岌可危，要如何處理？對此，王惠美表示，目前縣府盤點彰化縣人口外移最大原因，仍在於工作機會，其中大二林地區流失最快，主因當地生活圈以農業為主，若是年輕人不想務農，在當地很難找到工作，只好離鄉背井到外地就業。

王惠美說，目前當務之急就是讓年輕人有在地就業機會，她要求中科二林園區加緊開發，也期盼二林中科精密園區能夠早日通過，讓地方有更大空間讓產業進駐，年輕人就業也可以有更多選擇。

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